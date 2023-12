Letmathe: Pkw erfasst Senior (76) an Untergrüner Straße

Letmathe Am Heiligabend wurde ein Mann (76) aus Bochum auf der Untergrüner Straße in Letmathe von einem Auto erfasst. Was bisher bekannt ist.

Schwerer Unfall an Heiligabend: Auf der Untergrüner Straße in Letmathe ist ein 76-jähriger Mann aus Bochum von einem Auto erfasst und schwerverletzt worden. Um 16.23 Uhr befuhr ein 77-jähriger Iserlohner die Straße in Richtung Iserlohn, als der Fußgänger über die Straße lief. Das Unfallopfer wurde in ein Krankenhaus nach Hagen transportiert.

Da Lebensgefahr aktuell nicht ausgeschlossen werden kann, ist die Untergrüner Straße in Höhe der Hausnummer 50 für die Unfallaufnahme gesperrt.

