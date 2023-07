Blaulicht Letmathe: Pkw geht in Oestrich in Flammen auf

Oestrich. Ein geparktes Auto geht am Freitag in Oestrich in Flammen auf und löst einen Einsatz der Feuerwehr aus.

Einen brennenden Pkw hat die Feuerwehr am Freitagnachmittag an der Kampstraße gelöscht. Der Wagen war auf dem Parkplatz am Friedhof abgestellt.

Die Hauptfeuerwache rückte mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) und einem Tanklöschfahrzeug nach Oestrich aus. Mit einem C-Rohr und mit Löschschaum löschte ein Trupp unter Atemschutz die Flammen. Obwohl das Feuer schnell gelöscht war, ist der rote BMW dennoch im vorderen Bereich durch das Feuer komplett zerstört worden: Viel mehr als die Metallkarosserie ist nicht übrig geblieben. Der Einsatz dauerte für die Feuerwehr rund 40 Minuten.

Als Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt, vermutlich am Vergaser, aus.

