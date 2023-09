Letmathe: Polizei ist Rasern mit dem Radar auf der Spur

Letmathe. Die Polizei führte in Iserlohn-Letmathe Geschwindigkeitskontrollen mit dem Radar durch. Ein Fahrzeugführer fiel den Beamten besonders auf.

In der Brinkhofstraße in Letmathe führte die Polizei am Dienstag, 12. September, von 13.15 bis 15.20 Uhr mit dem RadarGeschwindigkeitskontrollen durch. 284 Fahrzeuge wurden dabei erfasst. In 19 Fällen mussten die Beamten wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Verwarngeld verhängen. In einem Fall war sogar eine Ordnungswidrigkeitsanzeige fällig. Innerhalb der geschlossenen Ortschaft sind dort nur 30 km/h erlaubt. Der höchste gemessene Wert lag aber bei 51 Stundenkilometern.

