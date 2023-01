Letmathe: Polizei kontrolliert 2273 Fahrzeuge

Radarkontrollen gab es von der Polizei am Donnerstag in Letmathe.

Letmathe. Die Polizei hat am Donnerstag an der Untergrüner Straße und an der Altenaer Straße die Geschwindigkeit per Radarmessung kontrolliert.

In der Zeit von 13.51 bis 16.52 Uhr hat die Polizei am Donnerstag an der Untergrüner Straße 1505 Fahrzeuge gemessen. Die Beamten schrieben vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 30 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld zahlen. Der höchste Messwert lag bei 75 km/h bei erlaubten 50 Stundenkilometern innerhalb einer geschlossenen Ortschaft.

768 Fahrzeuge wurden am Donnerstag zwischen 17.08 und 18.40 Uhr an der Altenaer Straße von der Polizei per Radar kontrolliert.

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, zwölf Verwarngelder

Ein Verkehrsteilnehmer bekam eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, zwölf Verwarngelder wurden verhängt. Der höchste Messwert lag bei 69 km/h bei erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften.

