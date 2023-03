Letmathe: Polizei kontrollierte 228 Fahrzeuge mit dem Radar

Letmathe. Die Polizei führte in Letmathe Geschwindigkeitskontrollen mit dem Radarmessgerät durch. Ein Fahrzeug fiel dabei besonders negativ auf.

Die Polizei führte in Letmathe in der Brinkhofstraße Geschwindigkeitskontrollen durch. Am Dienstag, 7. März kontrollierten die Beamten zwischen 13.45 und 15.50 Uhr mit dem Radargerät insgesamt 228 Fahrzeuge. In 32 Fällen wurde ein Verwarngeld verhängt, in einem Fall eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet. Der höchste gemessene Wert betrug 51 km/h, obwohl nur 30 Stundenkilometer erlaubt sind.

