Letmathe: Polizei kontrollierte hunderte Fahrzeuge per Radar

Letmathe. Die Polizei führte in Letmathe wieder Geschwindigkeitskontrollen mit dem Radarmessgerät durch. Mehrere Fahrzeuge fielen dabei besonders auf.

Die Polizei führte in LetmatheRadarkontrollen in der Brinkhofstraße durch. Am Mittwoch, 1. März kontrollierten die Beamten von 10 bis 12.30 Uhr insgesamt 312 Fahrzeuge und verhängten dabei 44 Verwarngelder an Verkehrsteilnehmer. In zwei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstattet. Der gemessene Höchstwert lag bei 52 km/h, obwohl nur maximal 30 Stundenkilometer erlaubt sind.

