Letmathe: Polizei stellt Diebesgut bei Durchsuchung sicher

In einem Transporter der Feuerwehr wird das sichergestellte Diebesgut verladen und abtransportiert.

Letmathe Bei einer Wohnungs- und Grundstücksdurchsuchung wurde in Letmathe Diebesgut sichergestellt. Was die Polizei im Nordfeld gefunden hat.

Ermittlungserfolg für die Polizei in Letmathe: Bei einer Wohnungs- und Grundstücksdurchsuchung wurde am vergangenen Sonntag, 19. November, mehrere Gegenstände sichergestellt, die aus Diebstählen stammen sollen.

Im Sommer sorgte eine ganze Serie davon in Letmathe für Aufsehen. In den sozialen Netzwerken tauchten fast täglich neue Beiträge von Bürgern auf, denen etwas gestohlen wurde. Meist waren es Dekoration oder Gartenmöbel, die über Nacht verschwunden waren.

Am Sonntag gegen 17.40 Uhr rückten dann zwei Streifenwagen und ein Transporter der Feuerwehr amErbsenbach im Nordfeld an um einen Grill, mehrere Gasflaschen, ein Fahrrad und weitere Gegenstände sicherzustellen.

Aus welcher und wie vielen Taten die sichergestellten Gegenstände stammen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ob die Durchsuchung im Zusammenhang mit der Diebstahl-Serie stammen, kann daher nicht eindeutig bestätigt werden. Zu dem oder den Tätern macht die Polizei keine Angaben.

