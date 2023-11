Letmathe: Polizei stellt Schrottdiebe am Dümpelacker

Letmathe Zwei Männer haben in Letmathe Schrott gestohlen und wurden kurze Zeit später von der Polizei erwischt. Sie mussten den Schrott zurückbringen.

Zwei Männer haben am Samstagmorgen, 11. November, Schrott von dem Grundstück am Dümpelacker in Letmathegestohlen. Zeugen beobachteten das Fahrzeug und meldeten es der Polizei. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung entdeckte eine Polizeistreife den beschriebenen Sprinter. Damit waren zwei in Dortmund gemeldete Männer (17 und 29) unterwegs. Sie mussten den Schrott vom Dümpelacker zurückbringen und den Rest ihrer Ladung am Bringhof entsorgen. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige wegen Diebstahls und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe