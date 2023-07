Letmathe: Polizei sucht nach Tod eines 15-Jährigen Zeugen

Letmathe/Nachrodt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich am Samstag am Lennewehr aufgehalten haben. Ein 15-Jähriger wurde bei Letmathe tot aus dem Fluss geborgen.

Bei den Ermittlungen zu dem am Samstag in der Lenne bei Letmathe ertrunkenen 15-Jährigen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Am Nachmittag des 14. Juli zwischen zirka 17 und 18.45 Uhr sollen sich laut einer Pressemitteilung mehrere Jugendliche an dem Wehr aufgehalten haben. Diese Jugendlichen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sie könnten wichtige Hinweisgeber sein.

Weiterhin werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Verbleib von Bekleidungsstücken des ertrunkenen Jugendlichen machen können. Die Polizei sucht ein blaues T-Shirt mit einem auffälligen Totenkopf mit Flammenmuster. Weiterhin wird nach einem Paar schwarzen Stoffschnürsportschuhen gefahndet.

Wer kann Angaben zu der gesuchten Bekleidung oder den Jugendlichen, die sich am Samstag am Lennewehr aufgehalten haben, machen? Die Polizei nimmt Hinweise unter 02371/9199 4710 entgegen.

