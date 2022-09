Letmathe: Pro-russischer Autokorso fährt durch das Lennetal

Autofahrer protestierten am Sonntag unter anderem in Letmathe gegen die Sanktionen gegen Russland und die Waffenlieferungen an die Ukraine.

Letmathe/Hagen. Ein prorussischer Autokorso hat in Letmathe am Sonntag für Aufsehen gesorgt. Die Polizei begleitete die Fahrzeuge ab der Hagener Stadtgrenze.

Ohne Zwischenfälle hat ein prorussischer Autokorso am Sonntag Letmathe durchquert. Zwölf Fahrzeuge fuhren von Hagen aus über Letmathe weiter über Nachrodt, Altena und Neuenrade in den Hochsauerlandkreis. Einsatzkräfte der Polizei begleiteten die angemeldete Kundgebung.

Begonnen hatte der Protest gegen 12.30 Uhr am Volkspark in Hagen, wie die dortige Polizei auf Anfrage berichtet. Nach einer kurzen Aufzug mit etwa 30 Teilnehmern in der Innenstadt schloss sich der Autokorso an, der um 16.08 Uhr an der Stadtgrenze zu Letmathe an die Polizei im Märkischen Kreis übergeben wurde.

Die Teilnehmenden wollten damit nach eigener Aussage der zivilen Opfern des Krieges in der Ukraine gedenken, sprachen sich aber zugleich auch gegen Sanktionen gegen Russland und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Außerdem protestierten sie gegen angebliche Diskriminierunge von Russen in Deutschland.

