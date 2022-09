Letmathe: Realschule soll zweiten Schulhof bekommen

Letmathe. Nach Schulhofbegehungen in Iserlohn und Letmathe fordern mehrere Parteien, dass die Realschule Letmathe einen zweiten Schulhof bekommt.

Die Realschule Letmathe soll einen zweiten Schulhof am Nebengebäude bekommen. Das fordern jetzt die CDU, SPD, DieIserlohner, Die Linke, FDP, die Grünen sowie der Beirat für Menschen mit Behinderung in einem gemeinsamen Antrag. Der soll für die nächste Schulausschuss-Sitzung am 15. September als Tagesordnungspunkt aufgenommen werden.

Im Rahmen einer Besichtigung verschiedener Schulhöfe in Iserlohn und Letmathe haben die Parteien auch die Realschule Letmathe begutachtet. Aus dem Nebengebäude der Schule, in dem die Jahrgänge 5 und 6 untergebracht sind, werden die 220 Schülerinnen und Schüler von den Lehrern zu dem Schulhof am Hauptgebäude geleitet, da an dem Gebäude lediglich ein Zaun zum angrenzenden Parkplatz errichtet sei, heißt es im Antrag.

Da durch die Umleitung der Schülerschaft „wertvolle Zeit“ verloren gehe, und die „aktuelle Situation unhaltbar ist“, wie es im Antrag heißt, fordern die Akteure die Verwaltung in einem Antrag auf, „zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen der Schulzugang Nebengebäude Realschule Letmathe zu einem Schulhof unter Berücksichtigung der Parksituation und den Anforderungen einer flexiblen Nutzung, zum Beispiel für die Kiliankirmes, erweitert werden kann“ und beauftragen die Verwaltung, ein Konzept zur Ausstattung des neuen Schulhofes zu erstellen.

