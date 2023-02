Mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro unterstützt der Rotary-Club Iserlohn-Waldstadt ein Projekt des evangelischen Kirchenkreises Iserlohn für mangelernährte Kinder in der Partnergemeinde Boende und Lofoy. Die Spende übergaben Präsident Michael Jochheim (3. v. li.), Andreas Thiemann (li.) und Carsten Malkus (2. v. li.) vom Rotary-Club an (v. re.) Dr. Ute Müller, Pfarrer Emmanuel Boango, Pfarrer i. R. Burckhardt Hölscher und Ärztin Heike Völkner vom Partnerschaftskomitee.