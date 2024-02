Letmathe: Seniorin beim Einkauf im Discounter bestohlen

Letmathe In Letmathe ist es erneut zu einem Diebstahl in einem Discounter gekommen. Erneut wurde einer Seniorin ihre Geldbörse gestohlen.

Eine 75-jährige Frau ist laut Polizeiangaben beim Einkaufen in einem Discounter in Letmathe am Samstag, 10. Februar, bestohlen worden. Sie betrat das Geschäft um 11.14 Uhr. Als sie um 11.30 Uhr an der Kasse stand, bemerkte sie, dass das Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die inzwischen fast täglich in den Discountern im Märkischen Kreis in die Taschen ihrer meist älteren Opfer greifen.

