Letmathe: Silvesterpartys für jede Generation begeistern

Letmathe Im Saalbau wurde bei der Silvestergala des Vereins connect-mk und in der Rock- und Pop-Fabrik mit Liveband „Covernatixx“ ins neue Jahr gefeiert.

„Über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein...“ – die Klänge von Reinhard Meys Lied hallen durch den Saalbau in Letmathe, vor der Bühne tanzen viele Paare, drehen sich, die gute Laune und Leichtigkeit der Besucher der Silvestergala, zu der der Verein connect-mk geladen hatte, ist spürbar. 155 Gäste waren gekommen, um einen schönen Abend zu verbringen.

Vorbereitungen seit März

„Herrlich, dieser Abend ist rundum gelungen“, findet Hannelore Hüseken. Die 74-Jährige ist mit ihren Freunden zur Silvestergala gekommen, um gemeinsam ins neue Jahr zu feiern. Gesundheit ist ein Wunsch, den sie für das neue Jahr hat. Auch Margit Koch ist begeistert. Die Letmatherin, die mittlerweile in Ihmert lebt, freut sich, dass die Silvestergala nach Corona endlich wieder stattfinden kann: „Ich komme schon seit vielen Jahren hier hin und treffe immer Leute, die ich ewig nicht gesehen habe“, erzählt die 69-Jährige. „Das Beste an dieser Feier: Hier kann man tanzen, und das macht richtig glücklich.“ Für das neue Jahr wünscht sie sich, dass bei ihr alles so bleibt, wie es ist. Doris Müller ist aus Iserlohn nach Letmathe gekommen und freut sich besonders über das leckere Essen. „Das Buffet war toll, mit viel Auswahl. Und das gesamte Service-Personal muss gelobt werden, die machen alle einen richtig tollen Job.“

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Organisiert wurde die Silvestergala von Anneliese Schön und ihrem sechsköpfigen Team des Vereins connect-mk. Seit März hat das Team daran gearbeitet, dass dieser Abend ein Erfolg wird. Dazu beigetragen haben Alleinunterhalter Bernd Gimpel, der die Besucher mit seiner Musik auf die Tanzfläche zog und auch Zauberer Martin Freund aus Mülheim, der aus einem normalen Stück Papier mal eben einen 100-Euro-Schein zauberte. „Ich wollte eigentlich eine Jungfrau zersägen, habe den ganzen Saalbau abgesucht, aber konnte leider keine Säge finden“ – mit lustigen Sprüchen und vielen Tricks unterhielt er das Publikum. Auch Bauchredner „Lilly und Ette“ sorgte für Lacher. Für das Buffet sorgte die Metzgerei Schneider, bei einem Mitternachtsimbiss und einem Glas Sekt wurde dann das neue Jahr begrüßt. „Ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen und freue mich sehr über diese gelungene Veranstaltung“, resümierte Schön am Neujahrstag.

Wohnzimmeratmosphäre in Rock- und Pop-Fabrik

Für die jüngere Generation hatte Letmathe am Silvesterabend ebenfalls etwas zu bieten: In der Rock- und Pop-Fabrik von Jan Zimmer wurde mit seiner Liveband „Covernatixx“ kräftig gefeiert. 60 Gäste kamen und genossen eine Party im kleinen Rahmen – es fühlte sich an, wie im Wohnzimmer bei Freunden – und schon zwei Stunden vor dem Jahreswechsel war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Zu „Don‘t stop believin‘“, „Maniac“ und „Walking on Sunshine“ tanzten die Partybesucher ausgelassen, Sängerin Anna und Stephan am Bass waren dabei noch recht kurzfristig für die ursprüngliche Besetzung der Band eingesprungen.

Die Liveband „Covernatixx“ heizte in der Rock- und Pop-Fabrik kräftig ein. Foto: Michael May / IKZ

Am Buffet, das vom Restaurant Vilero angerichtet wurde, konnten sich alle stärken. Später stand Jan Zimmer noch persönlich am DJ-Pult, denn der DJ war krankheitsbedingt ausgefallen. „Wir haben an einigen Stellen etwas improvisieren müssen, aber es herrschte eine schöne Atmosphäre. Wenn es sich terminlich einrichten lässt, wird einer weiteren Silvesterparty sicher nichts im Wege stehen“, zeigte sich Zimmer an Neujahr begeistert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe