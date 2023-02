Letmathe: Sitzsteine aus Blumenbeet herausgebrochen

Vandalismus an den Sitzsteinen der Blumenrabatten an der Hagener Straße in Letmathe

Letmathe. Unbekannte haben in Letmathe drei fest verankerte Sitzsteine aus einer Einfassung herausgerissen. In der Nähe befindet sich eine Goldschmiede.

Drei fest verankerte und kiloschwere Sitzsteine sind in der Nacht zu Mittwoch aus der Einfassung eines Hochbeets an der Hagener Straße in Letmathe herausgerissen worden. Zwei der Steinplatten lagen morgens mittig auf dem Gehweg, einer an der Hausfassade unterhalb des Schaufensters der Goldschmiede Rabener. Passanten hätten die Steine schließlich an die Seite geschoben, berichtete Goldschmiedin Franziska Rabener.

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage der Heimatzeitung die Beschädigung: „Da ist viel Kraft aufgewendet worden, um die Steine herauszubrechen“, sagte Polizeisprecher Christof Hüls. Zudem ist das Schaufenster der Goldschmiede mit Schlamm verschmiert worden.

