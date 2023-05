Beim Sommerfest der Kilianschule in Letmathe zeigten die Kinder unter anderem ihre musikalischen Talente.

Schulfest Letmathe: So feierte die Kilian-Grundschule ihr Sommerfest

Letmathe. Alle vier Jahre gibt es an der Kilian-Grundschule in Letmathe ein Sommerfest. Eltern und Schüler legen sich dabei besonders ins Zeug.

Bei dem Wort „Schule“ ist nicht jeder direkt begeistert. Manche gehen nur ungern hin. Und dann wartete die Kilian-Grundschule in Letmathe mit dem Knüller auf: Schule an einem Samstag. Aber statt langer Gesichter, gab es hier nur pure Freude, denn die Schülerinnen und Schüler sollten nicht pauken, sondern einfach nur jede Menge Spaß haben. Grund war das diesjährige Schulfest, das im vergangenen Jahr wegen Corona nicht stattfinden konnte. Trotz der Pause war aber niemand eingerostet und die Organisatoren fuhren für die vielen Besucher Einiges auf.

Schulleiter Peter Ueter zeigte sofort seine Entertainer-Qualitäten auf der Bühne, nachdem die Streicherklassen mit ihren Instrumenten für die Eröffnung zuständig waren. Denn es ging direkt musikalisch weiter mit Liedern, die die Kleinen präsentierten. „Die Nachbarn hören euch nicht“, sprach er zu den Kindern und auch zum Publikum. Gemeinsam mit der Gemeindereferentin im Pastoralverbund Letmathe, Aleksandra Reichert, gab es auch einen Gottesdienst, der sich thematisch mit gefeierten Festen beschäftigte. Über den Tag verteilt gab es noch Auftritte der OGS-Tanz-AG, sowie des Trommelkurses und von Lehrern, die eine Tanzeinlage zeigten.

Engagierte Eltern machen Schulfest in Letmathe möglich

„Ich bin in einer sehr entspannten Situation“, sagt der Schulleiter, „Wir haben so viele engagierte Eltern hier, die uns unterstützen. Die Klassenpflegschaften haben die einzelnen Stände organisiert. Kolleginnen übernahmen die Koordination. Das ist eine gute Gemeinschaftsarbeit und ich mache das hier sehr gerne. Als Lehrer steht man immer auf einer Bühne.“ Die Kinder hatten eine große Auswahl an Aktivitäten, nachdem die Verzehr- beziehungsweise Spielkarten gekauft waren. Wurfspiele, eine Torwand, Bobbycar-Rennen, Sackhüpfen und vieles mehr stand zur Auswahl.

Alle vier Jahre findet das Schulfest statt. Die Idee dahinter ist, dass jedes Kind, das die Kilian-Grundschule besucht, innerhalb der Schullaufbahn an diesem Fest teilnehmen kann. Peter Ueter zeigte sich begeistert über die Resonanz in Form von den vielen Besuchern an dem Tag: „Ich bin sehr zufrieden mit der Besucherzahl. Wir schauen immer, dass wir das Programm von Fest zu Fest variieren.“

