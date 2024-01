Letmathe: So lernen Hauptschüler die Lehrstellensuche

Letmathe Berufsberaterin Eva Mitchell hilft den Letmather Hauptschülern auf ihrem Weg ins Berufsleben. Die Arbeit setzt weit vor dem Bewerbungstraining an

Inga Thalemann lümmelt sich auf ihrem Stuhl, dass sie nicht noch Kaugummi kaut, ist alles. Lustlos beantwortet sie die Fragen, die ihr gestellt werden: „Warum haben Sie sich bei unserer Firma beworben?“, will Eva Mitchell wissen. Eine Frage, die typisch für ein Bewerbungsgespräch ist. Die junge Frau denkt nach, lange, weiß keine Antwort – ein rotes Tuch für alle Personalverantwortlichen. „Sie zeigt, dass sie sich nicht über die Firma informiert hat“, erklärt Eva Mitchell, im echten Leben Berufsberaterin bei der Bundesagentur für Arbeit. Und Inga Thalemann ist keine gelangweilte junge Frau auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, sie ist Lehrerin an der LetmatherHauptschule.

In Jogginghosen zum Bewerbungsgespräch?

Die kurze Spiel-Szene, die die Schüler anschließend selbst ausprobieren, ist Teil des Bewerbungstrainings und die Schüler der 10. Klasse merken schnell, was geht und was nicht. Das fängt beim Äußeren an: Jogginghose und schmutzige Turnschuhe, ein No-Go, weiß ein Schüler. Auch nicht gut: zu spät kommen oder wenn das Handy in der Tasche klingelt. Dazu die Grundlagen: Erst setzen, wenn man einen Stuhl angeboten bekommt, Augenkontakt suchen. Die Schülerinnen und Schüler kennen sich aus. Gut so, denn im Sommer wird es für viele von ihnen ernst: Dann startet das neue Ausbildungsjahr.

„Wer hat schon Bewerbungen geschrieben?“, fragt Schulleiter Ulrich Bödingmeier. Erstaunlich wenige Arme gehen nach oben. Zwei Schüler haben Glück: Im Praktikum haben sie ihre Chefs beeindruckt und danach einen Ausbildungsvertrag angeboten bekommen. Und die anderen? Manche machen „weiter Schule“, andere brauchen noch ein paar Hilfestellungen von Berufsberaterin Mitchell.

Schüler sind erschlagen von der Fülle der Informationen

Seit der 9. Klasse begleitet sie die Schüler in enger Abstimmung mit den Beruforientierungsmaßnahmen der Schule. In ihre Sprechstunden kommt, wer noch gar nicht weiß, was er später einmal machen soll oder zweifelt, ob er einem bestimmten Berufsfeld gewachsen ist. „Die Berufswahl wird bei vielen jungen Menschen noch von außen – zum Beispiel der Familie – bestimmt, andere wissen schon ganz genau wo ihre Interessen liegen“, sagt Mitchell. Leichter sei die Wahl heute nicht geworden: „Es gibt so viele Informationen überall. Die Schüler sind erschlagen von der Fülle“, sagt die Berufsberaterin. Die große Bedeutung der Entscheidung mache vielen Schülern Angst: „Von den Eltern bekommen sie gesagt: ,Überleg Dir das gut, schließlich musst Du den Beruf dein ganzes weiteres Leben machen.‘“

Die Berufsläufe sind diverser geworden. Es ist üblich, dass man sich immer wieder verändert. Nur die wenigsten werden bis zur Rente in dem Beruf bleiben, den sie einmal gelernt haben. Eva Mitchell, - Berufsberaterin Agentur für Arbeit

Aber das sei heute längst nicht mehr so: „Die Berufslaufbahnen sind diverser geworden. Es ist üblich, dass man sich immer wieder verändert. Nur die wenigsten werden bis zur Rente in dem Beruf bleiben, den sie einmal gelernt haben“, sagt Mitchell. Sie sage den Schülern stattdessen: „Es ist nur der erste Schritt in Dein Berufsleben. Danach kommen viele weitere.“

Berufsberaterin Eva Mitchell und Ulrich Bödingmeier, Leiter der Hauptschule Letmathe. Foto: Miriam Mandt-Böckelmann / IKZ

Wichtig seien Praktika, um sich auszuprobieren, aber auch diese zu besorgen, falle einigen schwer: „Da muss man zum Telefonhörer greifen. In einer Firma anrufen und sich womöglich noch verbinden lassen“, sagt Mitchell. Auch das übe sie dann mit den Schülern. Es falle manchen schwer, „selbst ins Handeln zu kommen“, sagt Schulleiter Bödingmeier. „Sie wissen eigentlich, wie etwas geht, übernehmen aber keine Verantwortung für sich selbst.“ Manche Schüler könnten sich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz auf die Unterstützung der Eltern verlassen, aber es seien wenige. Es herrsche viel Desinteresse, Mütter und Väter seien oft mit sich selbst beschäftigt.

Weiter „Schule machen“ ist oft nicht die beste Wahl

Wer sich nicht aufraffen kann, Bewerbungen zu schreiben, dem bleibt noch eine Möglichkeit: „Sie gehen weiter zur Schule, weil das auf den ersten Blick die bequemere Lösung ist“, sagt Bödingmeier. Dabei sei fraglich, ob die Leistungen dafür ausreichten. Eva Mitchell wird alles dafür tun, damit sich noch mehr Schüler aktiv auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz machen werden. Es ist der erste Schritt in eine gute Zukunft.

