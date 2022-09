Kultur Letmathe: So lustig wird Christoph Rösners Programm

Letmathe. In der Stadtbücherei-Zweigstellein Letmathe ist Christoph Rösner mit seinem Programm zu Gast. Wie vielfältig sein Programm wird.

Ein weites Feld, die Welt der Tiere. Und wenn es um Haustiere geht, wer könnte da nicht seine eigene kleine Geschichte erzählen. Genau diese Geschichten hat Literat Christoph Rösner gesammelt und erzählt sie in seinem Programm „Tierisch lyrisch – von Möpsen und anderen Rackern“ während der Melange-Veranstaltungsreihe am Freitag, 9. September, um 19 Uhr in der Letmather Stadtbücherei-Zweigstelle.

Es gibt kaum einen Literaten, der sich nicht mit Hunden, Katzen, Vögeln und anderem Getier beschäftigt hätte. Sei es das eigene Haustier, oder die Kreaturen der großen, unüberschaubaren Fauna dieses Planeten. Christoph Rösner hat gewühlt, gegraben, ist umhergeflogen, hat erschnüffelt, was zu unseren tierischen Lieblingen gesagt und geschrieben wurde.

Hund oder Katze, das ist wie Beatles oder Stones. Der ewige Wettbewerb zwischen den tierischen Fraktionen – Rösner selbst ist Katzenliebhaber und in guter Gesellschaft. Mit Goethe, Gernhardt, Busch, Erhardt und vielen anderen Humoristen und tierischen Philosophen. Vielleicht haben die Vögel erst fliegen gelernt, als der Mensch auf die Welt kam? Finden Sie es heraus und lauschen Sie den dichterischen Liebesbeweisen in diesem tierischen Lesespektakel.

Der 1958 geborene Christoph Rösner lebt als freischaffender Autor, Rezitator und Kabarettist in Hagen. Seit 1994 kann er auf eine Reihe von erfolgreichen Projekten, Programmen und Inszenierungen zurückblicken. Im Jahr 2000 erschien sein erstes Buch „In der Mitte“ – Gedichte und Kurzprosa. Es folgten zahlreiche Rezitations-, Kabarettprogramme und Revuen. Derzeit ist er mit unterschiedlichen Programmen auf den Kleinkunstbühnen, wie auch der Melange-Veranstaltung, im Land unterwegs.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei-Zweigstelle Letmathe an der Hagener Straße 62 und unter 02374/852880.

