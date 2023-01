Letmathe: So verschönert Monika Kacha die Sparkasse

Letmathe. Die Letmatherin Monika Kach stellt ihre Kunstwerke in der Sparkasse aus. Das sagt sie über ihre Herangehensweise und die Motivwahl.

Inspirationen findet sie im Wald, am Meer „oder auch in einem Textilgeschäft, überall, wo sich interessante Muster finden“: Das erklärt vielleicht auch am besten die Vielseitigkeit und die Abwechselung in ihren Werken. Mit Monika Kacha stellt seit Mittwoch eine gebürtige Letmatherin im Foyer der Sparkasse an der Hagener Straße aus.

Es ist der erste Künstlerwechsel im noch jungen Jahr 2023. Und er bringt die Welt in die Räume des Geldinstituts, denn Monika Kacha sagt über ihre Bilder: „Die von mir gemalten Motive sind so bunt und abwechslungsreich wie die Welt“.

Monika Kacha nutzt verschiedene Maltechniken

Was für die Motivwahl von Monika Kacha gilt, trifft auch auf die Techniken zu: Acryl, Acryl mit Strukturpaste, Aquarell, Pigmente und Öl. Letzteres ist aktuell ihr Favorit: „Ölfarbe lässt sich so herrlich verreiben und verstreichen.“

Und so ist auch das jüngste Bild, dass sie für die Ausstellung in der Sparkasse ausgesucht hat, in Öl: „Duo“ hat die Künstlerin es genannt. Es verbindet den Farbe-an-sich-Kontrast mit Weite und ebenso mit Tiefe in der Perspektive und zieht die Blicke des Betrachters geradezu an.

Letmatherin mag die Mohnblüte

Eines der Lieblingsmotive von Monika Kacha ist die Mohnblüte; auch sie findet sich gleich mehrfach auf Leinwand gebracht in der Ausstellung: im satten und damit klassischen rot, breit oder in pastell-rosa.

Bis etwa Mitte Mai sind die Bilder von Monika Kacha zu sehen, kündigte Birgit Reck-Blaschke an; damit verlängert sich der Ausstellungszeitraum wieder etwas, nachdem die Wechsel in der Corona-Zeit gegen die allgemeine Tristesse bewusst enger getaktet waren.

