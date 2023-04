Letmathe: So viele Fahrzeuge sind Montag „geblitzt“ worden

Am Montag ist in Letmathe an drei Stellen „geblitzt“ worden.

Blitzer in Letmathe

Letmathe. Die Polizei hat am Montag in Letmathe gleich an drei Stellen kontrolliert und „geblitzt“. Dies ist die Bilanz.

In Letmathe ist am Montag an mehreren Stellen die Geschwindigkeit im Verkehr kontrolliert worden.

An der Reinickendorfer Straße ist am Montag von 7.20 Uhr bis 08.45 Uhr „geblitzt“ worden. Es wurden 132 Fahrzeuge gemessen und 25 Verwarngelder ausgesprochen. Höchster Messwert: 48 km/h anstatt 30 erlaubter innerhalb geschlossener Ortschaft.

An der Untergrüner Straße wurden ebenfalls am Montag zwischen 10.30 und 11.05 Uhr 212 Fahrzeuge gemessen. Hier gab es nur zwei Verwarngelder. Höchster Messwert: 64 km/h anstatt 50 erlaubter innerhalb geschlossener Ortschaft.

An der Altenaer Straße wurden am Montag von 11.45 bis 12.45 Uhr 370 Fahrzeuge gemessen und sechs Verwarngelder ausgesprochen. Zudem gabes eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Höchster Messwert: 74 km/h anstatt 50 erlaubter außerhalb geschlossener Ortschaft.

