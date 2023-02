Letmathe: Socken für gute Zwecke gestrickt

Letmathe. Spendenschecks an Tabea Kaiser, Leiterin der Palliativ-Pflege Bethanien, und Manuel Huff, Vorsitzender von „Bürger helfen Bürgern“, sowie den Verein für gynäkologische Krebserkrankungen haben „Maschenladen“-Inhaberin Andrea Winkler und fleißige Strickerinnen übergeben.

Die Idee, Strümpfe für einen guten Zweck zu produzieren, kam den Frauen durch die Aktion „Grüne Socke“, die auf gynäkologische Krebserkrankungen aufmerksam machen soll. Daher gingen 500 Euro an den entsprechenden Verein. „Wir waren uns aber auch von Anfang an einig, dass etwas hier bleiben soll“, erzählt Andrea Winkler. Und so hätten die zwölf Frauen sich letztlich für die „Futterzeit“ von „Bürger helfen Bürgern“, die Menschen in finanziellen Nöten kostenfrei Tierfutter zur Verfügung stellt, und eben den Palliativ-Pflege-Dienst der Diakonie Bethanien entschieden. Und auch im nächsten Herbst wollen alle wieder zu Wolle und Nadeln greifen, einige produzieren schon vor – aus der Erfahrung, dass „gegen Weihnachten fast Tränen geflossen sind, wenn eine Größe nicht vorrätig war“.

