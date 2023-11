Letmathe: SPD erinnert an Kreisbahnunfall vor 100 Jahren

Das Gedenkkreuz zur Erinnerung an das Kreisbahnunglück von 1924 steht an der Untergrüner Straße in Letmathe.

Letmathe Am 17. Juni 1924 ist die Kreisbahn auf der Untergrüner Straße in Letmathe entgleist. Wie die SPD-Fraktion daran erinnern möchte.

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn bittet um Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Gedenken zum 100. Jahrestag des Kreisbahnunglücks 1924“ in die nächste Sitzung des Rates.

Die Sozialdemokraten regen den Beschluss an, die Verwaltung zu beauftragen, zum einen eine Gedenkveranstaltung anlässlich des 100. Jahrestags des Straßenbahnunglücks in der Grüne am 17. Juni 1924 zu planen und am Gedenkkreuz an der Untergrüner Straße in Letmathe zu organisieren, und begleitend eine Informationsveranstaltung mit Expertenvorträgen über die Ursachen des Unfalls, die historischen Hintergründe und die Konsequenzen für den öffentlichen Verkehr in Iserlohn anzubieten. Die Veranstaltung soll durch lokale und soziale Medien beworben werden, um eine breite Teilnahme der Bevölkerung zu gewährleisten, so die SPD-Fraktion.

26 Menschen gestorben

In der Begründung heißt es: „,Mensch, bedenk die Ewigkeit‘ – mit diesen Worten mahnt das Gedenkkreuz an der Haltestelle Obergrüne, Kirche. Am 17. Juni 1924 ereignete sich an der Düsingstraße in Iserlohn ein tragischer Straßenbahn-Unfall, bei dem 26 Menschen ihr Leben verloren und 43 schwer verletzt wurden. Dieses Ereignis, das bis heute das schwerste seiner Art in Deutschland ist, sollte nicht in Vergessenheit geraten. Neben dem Gedenkkreuz erinnert eine Tafel vor dem Gebäude Untergrüner Straße 208 der Opfer und mahnt zur Wachsamkeit im Straßenverkehr.“

Der Unfall habe sich ereignet, als ein vollbesetzter Straßenbahnwagen der Westfälischen Kleinbahnen (später: Iserlohner Kreisbahn) mit überhöhter Geschwindigkeit die abschüssige Strecke hinunterfuhr und in einer Kurve entgleiste, erinnern die Sozialdemokraten. Der Wagen sei gegen einen Baum geprallt und völlig zerstört worden. Der Unfall habe damals in ganz Deutschland große Bestürzung ausgelöst. Und er habe zu zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr geführt. Der 100. Jahrestag biete eine Gelegenheit, der Opfer zu gedenken und die Erinnerung an diese tragische Begebenheit wachzuhalten. Die vorgeschlagenen Veranstaltungen könnten dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Verkehrssicherheit zu stärken.

