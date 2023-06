Innenstadt Letmathe: SPD will Innenstadt an Hagener Straße aufwerten

Letmathe. Die Verwaltung soll prüfen, ob Bänke, Sonnensegel und japanische Zierkirschen im Bereich der Hagener Straße möglich sind.

Mit der Aufwertung der Letmather Innenstadt im Bereich der Hagener Straße beschäftigt sich die SPD. Sechs Vorschläge hat die Fraktion erarbeitet, die von der Verwaltung überprüft werden sollen. Unter anderem geht es um Bepflanzungen, Bänke, Technik und Spielgeräte für Kinder. Besprochen werden soll der Antrag im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung sowie im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz.

Zum einen wünscht sich die SPD mehr Bänke und Sitzmöglichkeiten. 28 Prozent der Letmather Bevölkerung seien über 65 und würden seniorengerechte Sitzmöglichkeiten benötigen, heißt es in der Begründung des Antrags. Die Bänke sollen in die bestehende Begrünung integriert werden.

Wanderbäume und Sonnensegel

Sonnensegel, mobile Parklets oder „Wanderbäume“ sollen, so der SPD-Vorschlag, für schattige Plätze sorgen. Weiterhin sollen die Randbereiche der Hagener Straße mit japanischen Zierkirschen bepflanzt werden – eine Attraktion für die Innenstadt. Ein Wasserspiel oder Düsenfeld am Ende des Straßenverlaufs Hagener Straße/Ecke Fingerhutsmühle soll insbesondere an warmen Sommertagen für eine Abkühlung sorgen.

Weiterhin für Kinder sollen auch weitere bewegungsfördernde Angebote entstehen. Die SPD stellt sich dafür Hüpfkästchen-Spiele oder die Aufstellung eines Findlings wie am Alten Rathausplatz in der Iserlohner Innenstadt vor. Eine moderne, leistungsfähige Stromversorgung ist besonders für die Weihnachtsbeleuchtung wichtig. Laut SPD muss eine Stromleitung repariert werden. Die Möglichkeit einer „intelligenten Beleuchtung“ soll berücksichtigt werden.

