Letmathe: Stenglingser Weg ab sofort Einbahnstraße

Letmathe. Der Stenglingser Weg ist in einem Abschnitt ab sofort als Einbahnstraße ausgewiesen. Für welche Fahrzeuge der Abschnitt freigegeben ist.

Der Stenglingser Weg ist zwischen der Kreuzung Lasbecker Weg und des in 2019 errichteten Wendebereiches im Industriegebiet Stenglingsenab sofort als Einbahnstraße ausgewiesen. Der etwa 230 Meter lange Abschnitt musste bis dato wegen des Neubaus der Brücke in Lasbeck und wegen Tragfähigkeitsbeeinträchtigungen an der parallel verlaufenden Stützwand gesperrt bleiben, heißt es von der Stadt Iserlohn.

Nach der letzten Brückenhauptprüfung wurde empfohlen, die Befahrbarkeit des Weges auf Fahrzeuge bis zu drei Tonnen zu begrenzen. Eine ursprünglich angedachte Komplettsperrung dieses Abschnitts für den Kraftfahrzeugverkehr wurde nach Gesprächen mit der Bürgerschaft und der Politik von der Verwaltung aufgegeben. Jetzt wurde der Abschnitt zwischen der Kreuzung Lasbecker Weg und der Wendeanlage ausschließlich für Pkw bis maximal drei Tonnen freigegeben.

Wegen der nicht ausreichenden Breite dieses Abschnitts wird der Pkw-Verkehr allerdings als Einbahnstraße von Lasbeck in Richtung Letmathe geführt. Rettungskräfte und der Radverkehr können den Bereich in beide Richtungen befahren. Zur Erhöhung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden wurde eine neue Schutzplanke mit einem aufgesetzten Holmgeländer errichtet. Für Fußgängerinnen und Fußgänger ist ein gesicherter, von der Fahrbahn abgetrennter Gehweg von 1,5 Metern Breite mit Leitpfosten vorgesehen. Die Straßenbeleuchtung sowie der Fußgängerüberweg am Parkplatz an der Wendeanlage bleiben bestehen.

