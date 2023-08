Letmathe: Straßenkunst in der Aula des Gymnasiums

Gute Laue bei den Jungen und Mädchen, die sich bei „Street meets stage“ in Letmathe angemeldet haben und in unterschiedlichen Disziplinen Neues lernen.

Letmathe. Am Gymnasium in Letmathe lernen Kinder Tanz, Skateboarding und Graffitisprayen. Das mündet in einer Aufführung. Aber es geht dabei um mehr.

Das Licht in der Aula am Gymnasium Letmathe ist aus. Stille beherrscht den großen Raum. Doch da ist plötzlich etwas zu hören auf der Bühne. Etwas rollt über den Holzboden. Dazu gesellt sich ein Klackern wie aus einer Sprühdose, die geschüttelt wird. Die Geräusche werden lauter und lauter bis das Licht angeht und zeigt, was für den Lärm verantwortlich ist: 27 Kinder und mehrere Erwachsene sind auf der Bühne. Unter anderem auf Skateboards und tatsächlich mit Sprühdosen ausgestattet stimmen sie gemeinsam mit Martin Crone auf dem Cajon den Queen-Klassiker „We Will Rock You“ an. Graffiti und Skateboards in der Schule? Das hat einen tieferen Sinn.

Auf den ersten Blick geht es um das Ferienprogramm „Street meets stage“, das am Montag begann und am Samstag um 12 Uhr auf der Bühne mit einer Aufführung ihr Ende findet. Skate, Tanz und Graffiti stehen dabei im Fokus.

Instruktionen auf der Bühne: Für den Auftritt gilt es noch viel einzustudieren, damit auch wirklich alles klappt. Foto: Michael May

Um die nötige Expertise in den einzelnen Disziplinen zu vermitteln, gibt es verschiedene Ansprechpartner. Einer von ihnen ist Schulsozialarbeiter Martin Crone. Er hatte vor zweieinhalb Jahren ein Projekt an der Schule eingeführt, das Schülern helfen sollte, Defizite in der Pandemie am Vormittag aufzuarbeiten und nachmittags Freizeitaktivitäten nachzugehen. Daraus wurde mehr.

+++ Lesen Sie auch: Letmather Jugendliche tanzen und skaten mit Profis +++

„Das Angebot wurde hervorragend angenommen und die Kinder lernten zu tanzen und zu skaten. Daraus wurde jetzt ein Großprojekt, weil sie angemerkt hatten, dass sie ihr Können auch gerne nach außen präsentieren möchten“, erklärt Crone. Deswegen arbeiteten die 27 Interessierten täglich von 10 bis 16 Uhr an einer Vorführung, die zunächst ein Theaterstück werden sollte, aber nun doch etwas anders ausfallen wird. Sie freuen sich bereits, wenn Familie und Freunde vorbeikommen und sehen, was sich innerhalb von fünf Tagen alles erlenen lässt.

Graffiti-Kunst und Tanzeinlagen im Gymnasium Letmathe

Die drei Tänzer bekommen Unterstützung von „Ballett meets Pop“ aus Hemer und üben mehrere Choreographien ein. Die Graffiti-Kunst hingegen lässt sich auf der Bühne natürlich nicht live zeigen. Das würde für schlechte Luft sorgen. Daher haben die 14 Sprayer in der Werkstatt von Crone auf dem Schulgelände mehrere Wände verziert, die das Bühnenbild schmücken werden. „Das hat viel Spaß gemacht und wir haben viel Neues gelernt und Tipps bekommen“, freuen sich Lasse und Leon. Die Zwillinge greifen auch außerhalb der Ferien gerne zur Spraydose und toben sich in der heimischen Garage aus. Hier ist Schulsozialarbeiter Christian Bernahl als Experte im Einsatz.

Die Skater machen auf der Bühne auch vor kleinen Rampen nicht Halt. Foto: Michael May

Auf der Bühne geht es indes schon weiter. Die Skateboarder üben ihren Programmpunkt für den Auftritt, und der sieht eine Menge Tricks vor. Bartosz Ciesielski hat sein Hobby vor über 20 Jahren zum Beruf gemacht und bringt als Profi dem Nachwuchs das Skaten näher. Rampen kommen zum Einsatz und sogar Sprünge meistern die Jungen und Mädchen hochkonzentriert. Eine von ihnen ist Emma. Sie ließ sich von ihrer Freundin von dem Ferienprogramm überzeugen und macht nun das zweite Jahr in Folge auf dem Board mit. „Es ist einfach toll, wenn man neue Tricks lernt und es gibt so viele davon“, freut sich die Zwölfjährige.

Hohe Mädchenquote bei „Street meets stage“ in Letmathe

Martin Crone freut sich über die hohe Mädchenquote: „Sie bekommen die gleiche Anerkennung und müssen sich nicht verstecken.“ Das zeigt sich auch nach jedem Trick, der mit Jubel und Applaus der anderen Kinder gewürdigt wird. Der Sozialarbeiter erklärt, dass Kinder nach Anerkennung und Zugehörigkeit streben. Statt diese über Social Media zu erhalten, haben sie im Ferienprogramm die Chance dies in einem persönlichen Umfeld zu bekommen und können auf diesem Weg auch Freundschaften schließen.

+++ Auch interessant: Kreisverkehr Letmathe: Das ist der aktuelle Baustand +++

Das Gymnasium Letmathe verfügt auch über eine eigene Skateboard-AG, die sich großer Beliebtheit erfreut. Martin Crone: „Das fasst hier Fuß und fördert die Gemeinschaft, was nach der Pandemie eingeschlafen war. Außerdem fördert es das Mitdenken.“ Die Tricks vom Ollie bis zum Hippie Jump und Co. funktionieren eben nicht einfach so.

Die Teilnehmenden laden herzlich zu ihrer Aufführung am Samstag um 12 Uhr ein und freuen sich auf viele Besucher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe