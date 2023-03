Letmathe: Taschendiebe bestehlen Seniorinnen beim Einkauf

Letmathe. Zwei 71-Jährige wurden in Letmather Geschäften bestohlen. Weitere Fälle gab es in Iserlohn und Hemer.

Zwischen 14.35 und 14.50 Uhr bestahlen Taschendiebe laut Polizeibericht am Dienstag in einem Discounter An Pater und Nonne eine 71-jährige Nachrodt-Wiblingwerderin. Sie merkte an der Kasse, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen und die Geldbörse weg war.

+++ Mehr aus Iserlohn: Urteil in Abfindungsaffäre am Mittag erwartet +++

Sie ließ darauf als Erstes ihre Bankkarte sperren. Während sie auf der Polizeiwache Anzeige erstattete, lauerten die Taschendiebe in einem Discounter an der Hagener Straße auf ihr nächstes Opfer: Eine ebenfalls 71-jährige Hohenlimburgerin hatte während des Einkaufs ihre Handtasche an den Einkaufskorb gehängt. Sie ist sich sicher, den Wagen nicht aus den Augen gelassen zu haben. Dennoch fehlte auch ihr an der Kasse die Geldbörse. Auch sie benachrichtigte sofort ihre Bank. Die Täter hatten bereits versucht, Geld abzuheben, was jedoch glücklicherweise nicht gelungen war. Auch die Hohenlimburgerin erstattete Anzeige bei der Polizei.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe