Letmathe: Tempokontrolle in Oestrich

In Letmathe-Oestrich hat die Polizei am Donnerstag die Geschwindigkeit überprüft.

Die Polizei hat am Donnerstag die Geschwindigkeit in Letmathe-Oestrich kontrolliert. Von 13.40 bis 15.50 Uhr wurde an der Oestricher Straße das Tempo von 151 Fahrzeugen gemessen, 27 waren so schnell unterwegs, dass ein Verwarngeld folgte, drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden geschrieben. Der höchste Messwert in der Tempo-30-Zone lag bei 50 Stundenkilometern.

An der Kampstraße wurde zwischen 16.05 bis 17.25 Uhr kontrolliert. Von den 200 gemessenen Fahrzeugen haben elf die Geschwindigkeit im Verwarngeldbereich übertreten. Bei erlaubten 30 km/h lag der höchste Messwert bei 45 km/h.

