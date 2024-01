Letmathe In Letmathe wurden mehrere Pkw durchwühlt, die von ihren Besitzern offenbar nicht verriegelt wurden. Die Eigentümer wandten sich an die Polizei.

In der Nacht zu Samstag, 20. Januar, wurden in der Ortsmitte von Letmathe mehrere Pkw durchwühlt, jedoch nichts gestohlen. Drei Pkw-Fahrer, die ihre Wagen offenbar offengelassen hatten, meldeten sich bei der Polizei. Die Pkw hatten in der Humpfertstraße und Am Haus Letmathe gestanden.

