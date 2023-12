Letmathe: Unbekannte schlagen Scheiben von Pkw ein

Letmathe Wie die Polizei bekannt gibt, wurden in Letmathe die Scheiben von mehreren Autos eingeschlagen. Ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls durchwühlt.

An der Altenaer Straße in Letmathe wurden laut Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag, 16. Dezember, die Scheiben zweier Pkw zerschlagen. Die Täter durchwühlten die Pkw (ein schwarzer Skoda und ein grauer Mazda MX-5), fanden aber offenbar nichts für sie Verwertbares. Ein schwarzer Touran wurde in der Nacht oder im Laufe des Samstags an der Kühlingstraße durchwühlt. Auch dort machte der Täter keine Beute.

