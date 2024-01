Letmathe: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten auf

In Letmathe wurde am Samstagabend ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Die Polizei sucht Zeugen.

Letmathe Mit Hilfe eines Feuerwerkskörpers haben Unbekannte am Samstag in Letmathe einen Zigarettenautomaten aufgesprengt, berichtet die Polizei am Dienstag.

Mit einem Feuerwerkskörper haben Unbekannte laut Polizeibericht bereits am Samstag zwischen 20 und 20.15 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Straße Lanferkamp in Letmathe aufgesprengt.

Die Täter erbeuteten anschließend Zigaretten und Bargeld in einer unbekannten Anzahl und Höhe. Sie entkamen unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

