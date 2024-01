Blaulicht Letmathe: Unbekannter plünderte Spendendose in einer Moschee

Letmathe Ein Unbekannter hat eine Spendendose einer Moschee an der Gennaer Straße in Letmathe geleert. Die Straftat wurde gefilmt.

Ein Unbekannter hat am Samstag, 27. Januar die Spendendose einer Moschee an der Gennaer Straße in Letmathe geplündert. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Mann kurz nach 16 Uhr den Gebetsraum betritt, die Dose mitnimmt und den aufgeschlitzten Behälter kurz darauf wieder abstellt – ohne Geld.

Laut Angaben der Polizei wird der Unbekannte auf etwa 30 Jahre geschätzt. Er trug eine schwarze Jacke, einen weißen Pullover und eine blaue Jeans. Er hat schwarze, kurze Haare und Bart. Die Polizei wurde hinzu geholt und hat Strafanzeige gestellt.

