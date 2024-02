Letmathe: Versuchter Einbruch auf Firmengelände

Unbekannte versuchten in Letmathe, in eine Firma einzubrechen.

Letmathe Unbekannte haben laut Auskunft der Polizei versucht, in eine Firma in Letmathe einzubrechen. Zeugenhinweise werden von den Beamten erbeten.

Unbekannte versuchten zwischen Mittwochnachmittag, 14. Februar, 15 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr in eine Firma in der Breslauer Straße in Letmathe einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten sie jedoch mit ihrem Vorhaben an einer Tür. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen.

