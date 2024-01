Letmathe: Vias hat noch immer Probleme mit dem Bahnverkehr

Letmathe/Iserlohn Seit Wochen ist das Unternehmen Vias für die RB 91 in Letmathe zuständig und sorgt für Kopfschütteln mit Ausfällen und Kommunikationsproblemen.

Zweistellige Minusgrade am Dienstagmorgen in Letmathe. Tobias Pott musste nach Hagen zur Arbeit und setzte dabei auf den Bahnverkehr. Zum zweiten Mal in zwei Tagen wurde er in dieser Woche allerdings von der RB 91 im Stich gelassen und fror mit dutzenden anderen Fahrgästen am Gleis. Montagmorgen kam zur geplanten Abfahrtzeit des Zuges der Hinweis, dass dieser ausfällt. Dienstagmorgen war auch nach 30 Minuten Verspätung weder vom Zug noch von irgendeiner Information etwas zu sehen. Die Linie wird seit dem 10. Dezember vergangenen Jahres von der Privatbahn Vias übernommen, die die Ruhr-Sieg-Strecke bedient und damit auch für Letmathe und Iserlohn zuständig ist. Mit den Problemen konfrontiert, gab es zunächst nur Ausreden.

Nach der Pleite von Abellio übernahm die Deutsche Bahn die Notversorgung der Strecke, bevor in einem Ausschreibungsverfahren Vias den Zuschlag erhielt. „Es ist nicht das erste Mal, dass es Schwierigkeiten gibt. Der Ausfall an sich stört nicht so sehr, aber, dass niemand informiert wurde. Laut der Bahn-App ist mein Zug noch immer pünktlich losgefahren“, erklärt Pott sechs Stunden nach seiner eigentlichen Abfahrtzeit. Pendler können nicht so spontan ihre Pläne ändern, der Aufenthalt in der Bahnhofshalle sei um die Uhrzeit noch nicht möglich, was bei den eisigen Temperaturen noch mehr ins Gewicht fällt.

Ausflüchte nach Zugausfall in Letmathe

Mit der schlechten Kommunikation konfrontiert, verweist das Unternehmen zuerst auf die Deutsche Bahn. „Wir versuchen, so früh wie möglich zu kommunizieren, damit unsere Fahrgäste auf alternative Routen und Verbindungen ausweichen können. Dies ist, trotz aller elektronischen Medien, nicht immer so möglich, wie wir es uns das vorstellen. Verspätungen und Zugausfälle werden online an die Auskunftsmedien gemeldet. Die Steuerung der Anzeigen und die Durchsagen der Zuginformationen an den Bahnsteigen erfolgen durch die DB Station & Service AG als Betreiberin der Bahnhöfe. Leider unterliegen auch diese Meldewege gewissen Verzögerungen.“ Verzögerungen von über sechs Stunden sollten das sicher nicht sein. Vias sei im engen Kontakt mit den zuständigen Stellen, um den Informationsfluss zu optimieren.

Für die Deutsche Bahn waren die Probleme der Linie komplett neu. Dort war der ausgefallene Zug nach deren Auskunft nie als „ausgefallen“ von Vias gemeldet worden. Er steht im System immer noch als pünktlich abgefahren. Mit dieser Tatsache zur Rede gestellt, änderte Vias die Strategie und räumte den Fehler doch ein. Man entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten bei Pott und gab an, die Kommunikationsabläufe seien noch nicht immer, wie es sich vorgestellt wird. Auf Nachfrage der Heimatzeitung heißt es: „Wir haben allerdings zuletzt immer wieder Kenntnis davon erhalten, dass Daten aus unserem System das Ruhr-Sieg-Netz betreffend offenbar vereinzelt nicht in den DB-Systemen (Navigator z.B.) ankommen. Daher ist es nach jetzigem Kenntnisstand (Dienstagnachmittag) möglich, dass auch am Dienstagmorgen unsere Informationen die Kommunikationskanäle der DB nicht erreicht haben. Dieser Umstand wurde auch an den beauftragenden Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) kommuniziert, von dort wird auf die DB in Verantwortung verwiesen.“

Vias muss Zugausfälle besser kommunizieren

Pott ist sauer, dass in Zeiten der Verkehrswende Alternativen genutzt werden müssen und die Fahrgäste dann unter schlechter beziehungsweise zum Teil fehlender Kommunikation leiden. „Das muss besser werden. Dass der verlässliche Zugverkehr erschwert wird, wenn Zugführer fehlen, verstehe ich, aber dass keine Kommunikation stattfindet, geht nicht.“

Laut einer Mitteilung sollen seit dem 8. Januar die Züge auch montags bis freitags durchgehend verkehren, die Einschränkungen im Bereich Hagen-Finnentrop seien aufgehoben. Damit endete auch der Schienenersatzverkehr zwischen Hagen und Letmathe. Die RB 91 soll somit eigentlich dem vertraglich vereinbarten Umfang entsprechend verkehren. Mit Blick auf die Verspätung am Montag heißt es von Vias: „Im konkreten Fall gab es Montag nach derzeitigem Informationsstand aus unserer Betriebsorganisation eine akute Fahrzeugstörung. Daher mussten tatsächlich einzelne Verbindungen sehr kurzfristig ausfallen.“

