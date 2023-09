Letmathe: Vier Generationen feiern 90. Geburtstag

Letmathe. Lore Schulte-Westhoff feiert alle fünf Jahre ihren Geburtstag in Letmathe mit möglichst vielen Verwandten. Ganz abschalten kann sie dabei nicht.

Manche Dinge ändern sich einfach nicht. Zum Beispiel, dass Lore Schulte-Westhoff alle fünf Jahre zu ihrem Geburtstag einlädt. Oder, dass vier Generationen jedes Mal der Einladung freudig folgen und in Scharen bei „Schulte im Ostfeld“ in Letmathe eintrudeln, um das Geburtstagskind zu feiern. Oder, dass letztere emsig um jeden besorgt ist. Genug zu Essen da? Trinken? Fühlen sich alle wohl? Auch an ihrem 90. Geburtstag ist ihr vor allem wichtig, dass es den anderen gut geht.

Dabei sollte sie doch im Vordergrund stehen, sich in Ruhe feiern lassen, die ein oder andere Anekdote erzählen, zum Beispiel wie sie als Krankenschwester zunächst in Dortmund tätig war und anschließend für drei Jahre nach Namibia ging. „Ich bin viele Leute um mich gewöhnt. Die Familie ist sehr offen und geht auf andere zu“, sagt Lore Schulte-Westhoff. Seit ihrem 60. Geburtstag feiert alle Angehörigen immer wieder gerne in Letmathe.

Wie groß die Familie Schulte-Westhoff ist zeigt sich beim Blick in die Familienchronik, die vor ein paar Jahren erstellt wurde. Die geht nämlich bis 1412 zurück.

Bei Gedichten, Gesang und Buffet hatten die vier Generationen viel Spaß. Klar ist schon jetzt: Auch in fünf Jahren werden sich alle wieder auf den Weg nach Letmathe machen.

