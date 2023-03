Letmathe: Vollsperrung der Reinickendorfer Straße

Wegen Kanalarbeiten muss die Reinickendorfer Straße in Letmathe für zwei Wochen voll gesperrt werden.

Letmathe. Kanalarbeiten zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung machen Vollsperrung der Reinickendorfer Straße in Letmathe für zwei Wochen erforderlich.

Zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung beginnt die Stadt Iserlohn ab kommenden Montag, 6. März, mit der Sanierung von rund 65 Metern des öffentlichen Kanalnetzes an der Reinickendorfer Straße. Der alte Abwasserkanal wird durch den Einzug einzelner Kunststoff-Rohre erneuert.

+++ Auch interessant: So geht die Sanierung des Kiliansdoms voran +++

Dazu wird vor den Grundstücken Reinickendorfer Straße Hausnummer 7 und 14 eine Baugrube ausgehoben, die restlichen Arbeiten können über die vorhandenen Abwasserschächte ausgeführt werden. Dank dieser Technik entsteht unter der Erde ein neues, langlebiges Rohr im Rohr. Die Stadt Iserlohn hat dieses Verfahren gewählt, damit der Eingriff in den Straßenverkehr am geringsten und die Bauzeit am kürzesten ist. Nichtsdestotrotz wird es im Zuge der Arbeiten zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen: Für die Dauer von etwa zwei Wochen wird eine Vollsperrung der Reinickendorfer Straße im Bereich zwischen der Brabeckstraße und Von-der-Kuhlen-Straße erfolgen.

Sperrung soll zwei Wochen dauern

Eine Umleitungsstrecke über die Friedensstraße und Zum Volksgarten wird ausgeschildert. Die Busse der MVG (Linie 218) werden in dieser Zeit über die Friedensstraße, Reinickendorfer Straße und Von-der-Kuhlen-Straße bis Letmathe Mitte geführt. Für Sport- und Badefahrten wird eine Ersatzhaltestelle in der Brabeckstraße eingerichtet. Die Zufahrt zu den Grundstücken und die häusliche Abwasserentsorgung bleiben in der Regel gewährleistet. Bei Bedarf werden die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer vor Ort informiert. Der Bürgerservice Letmathe bleibt über die Brabeckstraße erreichbar.

Kosten von rund 80.000 Euro

Mit der Ausführung wurde die Spezialfirma Alfes und Sohn aus Wenden beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf rund 80.000 Euro. Die Gesamtmaßnahme soll bis Mittwoch, 22. März, abgeschlossen sein.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Letmathe +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe