Letmathe: Wann es bei „Ma(h)lzeit“ wieder Mittagessen gibt

Letmathe. Bedürftige können in Letmathe im Rahmen von „Ma(h)lzeit“ ein Mittagessen erhalten. Nach einer Pause geht es nun weiter. Das sind die Zeiten.

Saisonauftakt mit Premiere beim Mittagstisch „Ma(h)lzeit“ der Evangelischen Kirchengemeinde Letmathe: Zu Beginn der Saison 2023/24 stellte sich die neue Pfarrerin der Gemeinde, Anthea Haacke, den Gästen im Gemeindesaal vor und sprach auch das Tischgebet.

50 Portionen Mittagessen hatte der Vorbereitungskreis um Daniela Hölscher bestellt – und so viele Gäste waren auch gekommen. Auf der Speisekarte standen Schnitzel, Kartoffeln und Bohnen, dazu noch ein leckerer Nachtisch aus der süßen Abteilung.

“Ma(h)lzeit“ steht Bedürftigen in Letmathe wieder zur Verfügung

Ab jetzt, nach der Sommerpause, gibt es das Angebot wieder regelmäßig: „Immer in den ,R-Monaten‘“, wie Daniela Hölscher formuliert, also von September bis April. Das Angebot im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum richtet sich nicht nur allein an Bedürftige, die vergünstigt außer Haus eine warme Mahlzeit suchen, sondern ist auch ein Treffpunkt, um miteinander ins Gespräch zu kommen und damit gegen das Alleinsein, gerade auch in der dunklen Jahreszeit. Es geht also nicht nur ums „Sattwerden“, sondern auch um soziale Kontakte.

Betont wird immer wieder, dass es sich bei dem Mittagstisch „Ma(h)lzeit“ um ein überkonfessionelles Angebot handelt, auch wenn er von der Evangelischen Kirchengemeinde Letmathe organisiert wird. Der Glaube bestimmt also nicht darüber, wer sich im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum an den Tisch setzen darf.

Spenden für die Evangelische Kirchengemeinde Letmathe

Der Mittagstisch „Ma(h)lzeit“ wird bis Ende April immer mittwochs ab 12 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus an der Friedensstraße 13 angeboten. Die Ehrenamtlichen sind auf Spenden angewiesen: Der Verein für Diakonie und Gemeindearbeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Letmathe bittet um Zuwendungen unter der Kontonummer DE49 445500450000 196394 mit dem Verwendungszweck „Mittagstisch“. Selbstverständlich freut sich das Helferteam immer auch über personelle Verstärkung.

