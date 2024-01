Letmathe: Wann wird der Hochwasserschutz in Lasbeck fertig?

Letmathe Die Hochwasserkatastrophe sorgte 2021 in Lasbeck für Chaos. Der Hochwasserschutz soll grundlegend verbessert werden, aber das wird noch dauern.

In den vergangenen Wochen kam es im Märkischen Kreis vermehrt zu starken Regenfällen, die dafür sorgten, dass unter anderem der Wasserstand der Lenne enorm angestiegen war. Welche Folgen so ein Starkregen haben kann, ist sicher noch jedem Bewohner in Lasbeck genau in Erinnerung geblieben. Dort sorgten 2021 enorme Niederschläge für eine Flutwelle, die durch das Dorf bis zur Bahnstrecke hinab floss. Für die Stadt Iserlohn war klar, dass ein besserer Hochwasserschutz künftig vorhanden sein muss. Stadtbaurat Thorsten Grote erklärt den aktuellen Stand und wann es mit den Arbeiten losgehen wird.

„Sichtbar gibt es keinen Fortschritt“, sagt Grote klar, denn bisher war das Thema vor allem Gegenstand von politischen Diskussionen, um festzulegen, was überhaupt unternommen wird, damit ein besserer Hochwasserschutz gewährleistet werden kann. In Lasbeck soll der alte Sportplatz bekanntlich einem neu zu erstellenden Flussbett weichen, weil die Führung des Baches durch einen Tunnel unterhalb des Sportplatzes nicht mehr gewünscht wird. Ein neuer Wasser-Rückhaltebereich soll entstehen.

Diese Variante sieht die Beseitigung der Verrohrung des Lasbecker Baches und die planerische Einbeziehung des Sportplatzgeländes vor. Der Lasbecker Bach erhält dabei eine Verlängerung des Fließweges nach dem Leitbild der naturnahen Entwicklung von Fließgewässern. Um den Ortsteil Lasbeck maximal möglich zu schützen, wird es außerdem einen neu gestalteten Wasser-Rückhaltebereich geben, der die bei Hochwasser zufließenden Wassermengen gedrosselt wieder in den Lasbecker Bach leitet.

Die weiteren Wassermengen, die bei Starkregen aus den Hängen am Lasbecker Weg zuströmen, werden über neu zu erstellende Querungen des Lasbecker Weges und daran anschließende Gräben ebenfalls dem Rückhaltebereich zugeführt und so an das Gewässer Lasbecker Bach angeschlossen werden. Das Abfließen der zurzeit über den Lasbecker Weg strömenden Wassermengen wird damit unterbunden und führt so zum Schutz der gefährdeten Ortslage.

Hochwasserschutz wird zu 100 Prozent finanziell gefördert

Die gute Nachricht ist, dass die Maßnahmen dank einer Förderzusage der Bezirksregierung lediglich von der Stadt Iserlohn vorgestreckt werden müssen, jedoch zu 100 Prozent erstattet werden. Wie groß der Kostenumfang genau ist, lässt sich noch nicht sagen, jedoch geht der Stadtbaurat von mehreren Millionen Euro aus. Die genauen Planungen werden in Zukunft Aufschluss über den Betrag geben.

„Jetzt geht es in die Planung rein und das wird uns noch das ganze Jahr beschäftigen. 2025 gibt es dann die finanziellen Mittel und die Arbeiten beginnen. Bei der Renaturierung muss viel Material entfernt werden, aber wir rechnen mit einer Bauzeit von einem halben Jahr“, erklärt Grote.

Die vorherigen Gespräche drehten sich unter anderem darum, ob der Sportplatz nicht doch erhalten bleiben kann, aber das klare Ergebnis war nein, da sonst keine verbesserte Hochwassersituation hervorgerufen werden kann. Zwar verläuft der Bachlauf nur unter zwei Dritteln des Sportplatzes, jedoch lässt sich auf einem Drittel der Fläche nur schwer eine Sportart betreiben, wie Grote sagt. Entsprechend wird diese Fläche ebenfalls wegfallen und in die Renaturierung integriert.

