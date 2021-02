Letmathe: Warum dürfen die einen öffnen, die anderen nicht?

Letmathe. Nagelstudio-Betreiberin Silke Borowa hat Verständnis für Schutzmaßnahmen, nicht aber dafür, wie Lockerungen ablaufen.

Silke Borowa ist niemand, der mit dem Finger auf andere zeigen würde oder missgünstig ist. Seit 17 Jahren betreibt sie ein Fingernagelstudio an der Hagener Straße (nails & more by Silke), seit dem 2. November muss sie dieses coronabedingt geschlossen halten. Als vor wenigen Tagen nun Kanzlerin und Ministerpräsidenten über Lockerungen und mögliche Wiedereröffnungen berieten, hatte sie wie viele andere die Hoffnung, dass sich hier zumindest absehbare Perspektiven für sie eröffnen würden. Die gibt es nun für Friseure, die ab dem 1. März ungeachtet der Lockdown-Verlängerung bis zum 7. März öffnen dürfen. Für Silke Borowa, die räumlich unter ähnlichen Bedingungen arbeitet, gibt es sie nicht.

Weiter im Wartestand: die Letmather Nageldesignerin Silke Borowa. Foto: Privat / IKZ

„Ich gönne ihnen das wirklich. Aber warum sind es immer die Friseure? Warum dürfen die einen öffnen, die anderen nicht?“, das fragt sich wohl nicht nur die Nageldesignerin. Zumal die Friseure auch im „Lockdown light“ noch bis Mitte Dezember geöffnet bleiben durften. In den Vorgaben des Landes heißt es hierzu, in Nagelstudios könne der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden. Beim Friseur ist das allerdings nicht anders, im Gegenteil. Hier nämlich kann die Dienstleistung anders als etwa bei Nagelstudios wie dem von Silke Borowa nicht an einer schützenden Glasscheibe vorbei erbracht werden. Maske und gründliches Desinfizieren sind hier der einzige wesentliche Schutz.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte die Öffnung der Friseurbetriebe zuletzt verteidigt. Gerade für ältere Menschen sei Hilfe bei der Haarpflege von großer Bedeutung, sagte Laschet am Donnerstag im Landtag. Silke Borowas Meinung hierzu ist gespalten. Ältere oder beeinträchtigte Menschen, die sich selbst schlecht behelfen können, bevorzugen? Klar. „Doch wenn am 1. März bei den Friseuren die Telefone klingeln, werden die Älteren vermutlich nicht die ersten sein, die anrufen“, gibt sie zu bedenken. Und wäre bei den Älteren das Bedürfnis nach Nagel- oder Fußpflege nicht ähnlich vorhanden? Hätte man vielleicht nur die Älteren oder beeinträchtigte Menschen für Friseure und andere ähnliche Dienstleistungen bevorzugt zulassen können?

Schwierig, hier das richtige Maß zu finden, meint die Solo-Selbstständige. In Schleswig-Holstein beispielsweise dürfen Nagelstudios schon zum 1. März öffnen. In den meisten anderen Bundesländern nicht. „Auf die eine Woche wäre es wohl auch nicht mehr angekommen“, sagt sie. „Warum dürfen nicht alle zusammen öffnen?“

In der Ungleichbehandlung sieht sie nicht nur in Bezug auf den eigenen Laden eine Gefahr. „Es muss wirklich was passieren, sonst gehen die Leute irgendwann auf die Barrikaden.“ Die Unzufriedenheit, die Belastung, die schlechter werdende Stimmung bei den Menschen – all dies könne man spüren, wenn man mal durch Letmathe laufe. Nicht nachvollziehbare Regelungen würden hier zu einer Verschärfung beitragen, fürchtet sie.

Schwarzarbeit? „Ich setze meinen Job nicht aufs Spiel“

Während der Lockdowns hat die Selbstständige zahlreiche Anfragen, privat die Nägel zu machen, abgelehnt. „Ich setze meinen Job nicht aufs Spiel“, sagt sie. Und in Privaträumen seien die Hygienevorgaben ohnehin viel schwieriger einzuhalten. In ihrem Studio dagegen hätte sie in den Öffnungsphasen konsequent desinfiziert, Plätze, Türklinken und mehr. „Sogar das EC-Gerät habe ich nach jedem Kunden abgewischt“, sagt sie.

Bis auf Weiteres wird sie nun weiter auf die Coronahilfen angewiesen sein, um sich über Wasser zu halten. Anfang Dezember und Mitte Januar erhielt sie jeweils 50 Prozent Abschlag von der Novemberhilfe, Anfang Januar und Anfang Februar je 50 Prozent der Dezember-Hilfe. Die Summen beziehen sich auf den Umsatz 2019.

Was als nächstes kommt, weiß sie aber nicht. Neustarthilfe für Soloselbstständige? Oder doch die Überbrückungshilfe III beantragen, die aber nur Betriebskosten abdecke? „Die sind bei mir gering“, sagt sie. „Aber ich schlafe ja nicht in einem Zelt“, hat sie den Humor nicht verloren. „Und essen muss ich ja auch.“ Inzwischen läuft die Sache über einen Steuerberater.

Ihre größte Angst in Bezug aufs Geschäftliche ist eine andere. Schon nach dem ersten Lockdown habe sie Kunden verloren. Sich die Nägel machen lassen – klar, das sei auch Luxus, sagt Silke Borowa. Die Krise setze den Menschen finanziell zu. „Ich vermisse meine Arbeit und die Kunden. Wenn sie nicht wiederkommen, was mache ich dann?“