Letmathe: Wonach Polizeitaucher in der Lenne gesucht haben

„Sie haben es“, sagt Andree Boinski und zeigt auf seine beiden Kollegen Stephan Stange und Michael Scholz, die gerade wieder aus der Lenne auftauchen und das schwarze, vollgepackte Netz in ihren Händen halten. Dort drin: Jede Menge Ketten, Ohrringe, Armbänder – Gegenstände, die durchaus mit einer Straftat in Verbindung stehen könnten.

Einsatz erfolgreich beendet: Die Polizeitaucher Stephan Stange (vorn) und Michael Scholz (hinten) haben mitten in der Lenne in zwei bis drei Meter Tiefe den Schmuck gefunden. Foto: Michael May

Ein Angler soll nach Angaben der Polizei bereits am Sonntagnachmittag von einer Brücke in der Nähe der Kläranlage Iserlohn aus die Gegenstände in der Lenne gesehen und anschließend die Polizei alarmiert haben. Daraufhin wurde der Bereich dauerhaft durch eine Streife der Iserlohner Polizei gesichert.

„Wir sind dann heute morgen durch die Landesleitstelle angefordert worden, um die Gegenstände zu bergen“, erklärt Andree Boinski von der 1. Technischen Einsatzeinheit (TEE) aus Bochum. Diese unterstützt die Polizeibehörden bei der Bewältigung besonderer Einsatzlagen insbesondere durch den Einsatz von spezialisierten Kräften und Spezialgeräten – in diesem Fall durch Polizeitaucher.

Dauerhafte Kommunikation mit den Kollegen an Land

Die beiden Polizeitaucher Stephan Stange und Michael Scholz checken noch ein letztes Mal ihre Ausrüstung, dann geht es gleich ins Wasser. Andree Boinski, drei weitere Kollegen sowie ein Tauchrettungssanitäter werden den Einsatz von Land aus begleiten. „Es müssen aus Sicherheitsgründen immer zwei Taucher einsatzklar sein“, erklärt Boinski. Zwar sei die Lenne nicht sehr tief und die Sicht durchaus gut, die Strömung könne dennoch schnell zum Problem werden. Zusätzlich ist der Haupttaucher dauerhaft über eine Telefonleine, die an die Tauchmaske angeschlossen wird, mit einem Kollegen an Land verbunden. Diese dient gleichzeitig als Sicherungsleine, um im Ernstfall den Taucher schnell orten zu können.

Ein bis zwei Mal pro Woche geht es für die 1. TEE ins Wasser, wenn nicht bei Einsätzen, dann zu Übungszwecken. Außerdem ist die Einheit für das Errichten technischer Sperren bei Demonstrationen, Barrikaden-/Sperrenräumung bei gewalttätigen Aktionen sowie den Einsatz von Wasserwerfern zuständig. Ab Samstag geht es für Boinski und seine Kollegen in den Dannenröder Forst in Mittelhessen, wo Umweltaktivisten in Baumhäusern gegen die Rodung für den Ausbau der A 49 demonstrieren.

Mit 40 Kilo Zusatzgewicht geht es ins Wasser

Ketten, Ohrringe und Armbänder konnten sichergestellt werden. Foto: Michael May

Doch jetzt steht erst einmal der Einsatz in der Lenne an. Beide Taucher haben mittlerweile den Trockentauchanzug an und die zwei Sieben-Liter-Sauerstoffflaschen auf dem Rücken. Andree Boinski stopft den beiden kurz vor dem Tauchgang noch jeweils ein 14 Kilogramm schweres Bleigewicht in die Tasche. „Damit sie gleich runterkommen“, erklärt er. Insgesamt geht es für Michael Scholz und Stephan Stange also mit rund 40 Kilogramm Zusatzgewicht ins Wasser.

Am flachen Uferbereich ziehen sie sich ihre Flossen an und setzen die Masken auf. Ein kurzer Check der Telefonleine noch, dann geht es unter Wasser in Richtung angeblicher Fundstelle. Immer wieder steigen Blasen auf, die Sauerstoffflaschen sind auch von der Brücke, wo die anderen Einsatzkräfte stehen, noch gut zu erkennen. Nach einigen Minuten dann das Zeichen: Sie haben es! Mit einem entsprechenden Netz bringen sie den Schmuck ans Ufer. „Sieht nach Modeschmuck aus“, sagt Stephan Stange. Ob das so ist und woher er stammt, das ermittelt ab jetzt die Iserlohner Polizei.