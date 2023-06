Nachdem in Letmathe ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde, ermittelt nun die Polizei.

Polizei Letmathe: Zigarettenautomat an der Flehmestraße aufgebrochen

Letmathe. An der Flehmestraße in Letmathe ist in der Nacht ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

In der Nacht auf Dienstag ist an der Flehmestraße in Letmathe ein Zigarettenautomat aufgehebelt worden, berichtet die Polizei. Vor Ort ließ sich nicht feststellen, ob die Täter Geld oder Zigaretten erbeuteten.

Zeugenhinweise bitte unter 02371/9199-0.

