Letmathe: Züge fahren wieder durchgehend

Letmathe Das Unternehmen VIAS teilt mit, dass ab dem 8. Januar wieder zwischen Hagen und Letmathe durchgängig Züge eingesetzt werden, der Schienenersatzverkehr endet.

Knapp vier Wochen nach der Aufnahme des Bahnbetriebs im Ruhr-Sieg-Netz kann das Unternehmen VIAS laut einer Pressemitteilung am Montag, 8. Januar, den nächsten Schritt im Angebot für die Fahrgäste vollziehen: In Abstimmung mit den NRW-Aufgabenträger Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) endet das Hochlaufkonzept wie vorgesehen.

Die wichtigste Entwicklung betreffe die Linie RB 91 (Hagen-Iserlohn/Siegen): Ab 8. Januar fahren die Züge auch montags bis freitags durchgehend, die Einschränkungen im Bereich Hagen-Finnentrop werden aufgehoben. Damit ende auch der Schienenersatzverkehr zwischen Hagen und Letmathe. Die RB 91 verkehrt somit dem vertraglich vereinbarten Umfang entsprechend. Aufgrund notwendiger technischer Arbeiten und Instandsetzungen an der übernommenen Flotte, müssten in den kommenden Wochen immer wieder Fahrzeuge temporär aus dem Betrieb genommen werden. Entsprechend werde es zu Kapazitätseinschränkungen durch verkürzte Züge kommen.

Fokus liegt auf Ausbildung

An dieser Stelle setze VIAS weiter auf das Verständnis der Fahrgäste. Die notwendigen Maßnahmen werden in der durch VIAS betriebenen Werkstatt in Hagen durchgeführt. „Wir setzen dazu gerade alle freien und verfügbaren Ressourcen ein“, so Dr. Marcel Hermanns, Geschäftsführer Technik der VIAS. Der zweite ebenso wichtige Fokus betrifft weiterhin die Ausbildung, insbesondere von Lokführern. Diese wird mit Hochdruck fortgeführt und 2024 mit neuen Ausbildungskursen nochmals erweitert.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Auf der Strecke des RE16 (Essen-Hagen-Iserlohn) sorgt ab Freitag, 5. Januar, eine umfangreiche Baumaßnahme der DB Netz AG für Abweichungen vom Regelfahrplan. So fallen bis Freitag, 23. Februar, die Züge in beiden Richtungen zwischen Essen Hbf und Hagen Hbf aus. Zwischen Essen Hbf und Witten Hbf verkehren Busse im Schienenersatzverkehr, zwischen Witten Hbf und Hagen Hbf können Fahrgäste die Züge der Linien RE 4, S 5 sowie RB 40 nutzen.

Die Linie RB 46 ist weiter von Baumaßnahmen bis April 2024 betroffen. Aktuelle Informationen zu Änderungen (ebenso wie Ersatzfahrpläne und Informationen zu den Abfahrtshaltestellen der Busse) sind in den Online-Auskunftsmedien, auf dem NRW-weiten Portal zuginfo.nrw sowie unter vias-online.de abrufbar.

