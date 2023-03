Letmathe: Zwei Männer überfallen 18-Jährigen am Bahnhof

Am Bahnhof in Letmathe wurde ein 18-Jähriger überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Letmathe. Die Männer, die einen 18-Jährigen am Bahnhof in Letmathe überfallen haben, konnten unerkannt fliehen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ein 18-Jähriger ist am Freitagabend, gegen 21.10 Uhr, in der Unterführung am Bahnhof in Letmathe überfallen worden. Das berichtet jetzt die Polizei.

Der junge Mann hielt sich dort mit drei Freunden auf und wartete auf einen Zug. Plötzlich kamen zwei Männer auf den Geschädigten zu und schlugen unvermittelt auf ihn ein. Einer der Täter entriss dem Opfer anschließend das Mobiltelefon.

Täter trugen Tuch vor dem Gesicht

Die Freunde des 18-Jährigen versuchten mehrfach zur Hilfe zu eilen, wurden aber jeweils durch Schubsen von den Tätern abgehalten. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Hagener Straße. Beide Täter werden als ca. 1.75m bis 1.80m groß beschrieben. Sie trugen jeweils ein Tuch vor dem Gesicht.

Hinweise an die Polizei

Einer der beiden hatte braune lockige Haare und trug Schuhe der Marke Nike. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen.

