Letmathe: Zwei Neue an der Spitze der Löschgruppe Lössel

Lössel. Jens Klusmann und Dennis Menz leiten jetzt die Löschgruppe. Rafael König ist nach 30 Jahren verabschiedet worden.

Die Löschgruppe Lössel der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn hat eine Reihe von Beförderungen und Ernennungen nachgeholt – coronabedingt musste die reguläre Dienstbesprechung lange ausfallen. Die 18 Feuerwehrmänner und -frauen trafen sich dazu jetzt im Rahmen eines Sonderdienstes – unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften, wie die Brandschützer betonen. Zugführer Ralf Hosenfeld übernahm den offiziellen Part.

Miriam Kreft wurde zur Feuerwehrfrau ernannt, Marcel Winkler zum Unterbrandmeister befördert, Moritz Mätze zum Oberfeuerwehrmann. Niklas Bertelt wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert, Dominik Friedrichs zum Oberfeuerwehrmann, Dennis Menz zum Hauptbrandmeister. Jens Klusmann wurde ferner vom Oberbrandmeister zum Brandinspektor befördert

Beförderungen für sieben Aktive

Des Weiteren vollzog die Löschgruppe Lössel einen Wechsel bei der Führung: Oberbrandinspektor Rafael König wird nach drei Jahrzehnten aus der Löschgruppenführung ausscheiden. Zuletzt hatte er als Stellvertreter den bisherigen Löschgruppenführer Dennis Menz unterstützt. „Rafael König hat die Löschgruppe in seiner Zeit als Löschgruppenführer wesentlich geprägt und den Generationswechsel in Lössel erfolgreich gestaltet“, loben die Brandschützer in einer Mitteilung. Löschzugführer Ralf Hosenfeld überreichte die Entpflichtungsurkunde und dankte Rafael König „für die vielen vertrauensvollen Jahre“ in der Löschgruppenführung.

Das neue Führungsduo in Lössel besteht jetzt aus Löschgruppenführer Jens Klusmann und seinem Stellvertreter Dennis Menz. Beide sind per Anhörung im Jahr 2021 gewählt und jetzt für sechs Jahre verpflichtet worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Letmathe