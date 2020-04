Letmather Apotheker wehren sich gegen Vorwurf der Abzocke

Mehr als 20 Euro für eine einzelne Atemschutzmaske, die dem FFP 2-Standard entspricht – das ist die Realität, die Petra Zimmer-Sachs, Inhaberin der Adler-Apotheke an der Hagener Straße, schon an Kunden vermitteln musste. Restbestände aus der Zeit vor der Coronavirus-Pandemie hätte sie im März noch für 6,50 Euro verkauft. „Wir hoffen, dass wir günstigere bekommen, aber wir müssen erst abwarten, was geliefert werden kann“, bittet die Pharmazeutin um Verständnis.

Rudolf Lübke, der in Letmathe unter anderem die Overweg-Apotheke betreibt, sieht den Berufsstand mit unfairen Vorwürfen konfrontiert: „Wir schlagen keinen Profit aus der Krise. Die Einkaufspreise sind exorbitant gestiegen – dass wir das an unsere Kunden weitergeben müssen, ist für uns extrem unangenehm.“ Da die Preise gerade auch bei den Großhändlern in Bewegung seien, könne der Kostenpunkt für den Endkunden von Tag zu Tag und von Anbieter zu Anbieter sehr verschieden ausfallen.

Mitarbeiter fühlen sich hinterder Glasscheibe gut geschützt

Nicole Frye ist Inhaberin der Marien-Apotheke an der Untergrüner Straße und berichtet, dass auch der Preis von Einmalhandschuhen von der Aufwärtsspirale betroffen sei. „Und wir werden dann teilweise in der Öffentlichkeit beschimpft, das geht auf keine Kuhhaut“, ärgert sie sich über solche Äußerungen. In den letzten Tagen hätte sich die Situation im Laden entspannt, während Kunden – ähnlich berichten es auch ihre beiden Kollegen – Anfang April mit quartalsweise verschriebenen Rezepten und Listen für Vorratskäufe Schlange standen: „Wir haben die Abgabe dann auf zwei Packungen pro Kunde begrenzt.“

Die Mitarbeiter, so erklären die drei Apotheker übereinstimmend, tragen beim Verkauf keinen Mundschutz, solange es nicht um Beratung geht, die unmittelbare körperliche Nähe erfordert. „Hinter den Plexiglasscheiben fühlen wir uns sicher. Viel sicherer als mit Mundschutz“, sagt Rudolf Lübke mit Blick auf die Maßnahme, zu der auch Supermärkte greifen und spricht seinen Kollegen damit aus der Seele.

Letmathe Was Maskentypen voneinander unterscheidet und was es zu… Zu unterscheiden sind grundsätzlich drei Arten von Masken: Selbstgenähte Textilmasken, Operationsmasken („Mund-Nasen-Schutz“) und filtrierende Halbmasken (filtering face piece, FFP). Einzig FFP-Masken schützen den Träger nachweislich vor Tröpfcheninfektionen, der Hauptübertragungsweg des Covid-19-Erregers. OP-Masken werden ebenfalls als zertifizierte Medizinprodukte verkauft, sind aber nur für den Fremdschutz vorgesehen. Derzeit sind auch nicht zertifizierte OP-Masken im deutschen Handel zugelassen. Eine Schutzwirkung für andere durch Community-Masken ist wissenschaftlich nicht belegt, das Robert-Koch-Institut vermutet jedoch einen begrenzten Nutzen in diesem Sinne. Wichtig sei es, die Abstandsregeln trotzdem einzuhalten und den Stoff bei Durchnässung zu wechseln und gründlich zu trocknen.

Desinfektionsmittel stellen Apotheker derzeit in Eigenproduktion her, Möglich macht das eine Lockerung der Biozid-Verordnung auf Anweisung des Bundesgesundheitsministeriums. Allerdings brauchen die Pharmazeuten dafür Rohstoffe und Verpackungsmaterial, und beide sind offenbar knapp. „Auf der Suche nach Alkohol bin ich bei einer Schnapsbrennerei in Düsseldorf gelandet. Das ist kein Witz. Ich bin selbst mit dem Auto hingefahren und habe die Kanister abgeholt“, berichtet Rudolf Lübke. Er könne froh sein, wenn er die Hälfte der gewünschten Menge bekäme, habe der Hersteller ihm am Telefon gesagt.

Sorge vor nicht verfügbaren Medikamenten müssten Patienten nicht haben, betonen die Apotheker. Von Lieferschwierigkeiten betroffen seien nur sehr wenige Präparate. Weiterhin schwer zu bekommen ist das Schmerzmittel Paracetamol, seit die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Covid-19-Infizierten zwischenzeitlich von einer Einnahme des Wirkstoffs Ibuprofen abgeraten hatte. Eine damit in Zusammenhang stehende angebliche Studie der Uni Wien entpuppte sich als Falschmeldung, die WHO hat ihre Empfehlung zurückgezogen, aber der Gedanke ist noch in vielen Köpfen – möglicherweise bestärkt durch Betrüger, die Paracetamol gar als „Heilmittel“ anpreisen und im Internet entsprechende Propaganda verbreiten.

Das zeige, wie wichtig die Funktion der niedergelassenen Apotheker als seriöse Berater in Gesundheitsfragen seien, bemerkt Rudolf Lübke: „Es gibt Krankenkassenvertreter, die haben vor acht Wochen unter Verweis auf den Onlinehandel noch etwas völlig anderes gesagt als jetzt.“ Beratung leistet etwa Nicole Frye: „Ein Kunde hat sich beschwert, weil er durch den Mundschutz nur schwer atmen könne. Das liegt einfach daran, dass dieser Konkrete aus demselben dichten Material besteht wie die FFP2-Masken. Also ist das kein Mangel, sondern ein Qualitätsmerkmal.“