Spuren eines versuchten Einbruchs haben jetzt Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Letmathe entdeckt.

Kriminalität Letmather entdecken Einbruchsspuren an ihrer Wohnung

Letmathe. Spuren eines versuchten Einbruchs haben jetzt Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Letmathe entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.

Einen versuchten Einbruch haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Mittwochmorgen (15. Februar) in Letmathe bemerkt. Das teilt die Polizei, die eine Anzeige aufgenommen hat, jetzt mit.

Die Bewohner einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oeger Straße entdeckten demnach Hebelmarken an einem Fenster. Offenbar haben Unbekannte in den vorausgegangenen zwei Wochen versucht, das Fenster gewaltsam zu öffnen.

