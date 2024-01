Letmather feiern sich und die Werbegemeinschaft

Letmathe Beim Neujahrsempfang der Letmather Werbegemeinschaft im Saalbau gab es nicht nut gute Nachriten, sondern auch Kritik zu hören. Darum ging es.

Beim Neujahrsempfang der WerbegemeinschaftLetmathe gab es viele gute Gespräche und Begegnungen im angenehmen Ambiente des Letmather Saalbaus -- alles in der Hoffnung darauf, dass das Jahr 2024 nur besser werden kann. Dabei hatte es mit der Sperrung der viel befahrenen Lennebrücke auf der B236 in Nachrodt-Wiblingwerde am Freitagnachmittag, 26. Januar, einen weiteren Nackenschlag für die Wirtschaft Südwestfalens gegeben. Auch Bürgermeister Michael Joithe sparte in seiner Begrüßung nicht mit Kritik an StraßenNRW und am „nächsten Brückendrama“. Es sei ein weiterer Einschnitt in die LetmatherVerkehrsinfrastruktur. „Jetzt rächt es sich, dass wir 40, 50 Jahre von der Substanz gelebt haben und die nötigen Investitionen verschlafen wurden“, so der Bürgermeister. Dem hingegen stimme ihn eine weitere Großbaustelle versöhnlich: Am Letmather Doppelkreisel gehe alles seinen geplanten Gang, der geplante Fertigstellungstermin im Mai sei zu halten. „Als Vorsitzender der Werbegemeinschaft hatte Paul Nowak eine tolle Idee, die ich sehr gerne unterstütze: Wenn der Verkehr wieder rollt, soll es eine große Eröffnungsfeier für alle Letmather geben.“

Neujahrsempfang der Werbegemeinschaft Letmathe in Bildern Neujahrsempfang der Werbegemeinschaft Letmathe in Bildern Die Werbegemeinschaft Letmathe lud wieder zum Neujahrsempfang in den Saalbau ein. Foto: Jana Haase

Der Bürgermeister skizzierte die anstehenden Projekte wie die Neugestaltung des Parks von Haus Letmathe oder den Neubau einer Feuer- und Rettungswache, bei dem man aber noch ganz am Anfang stünde. Er hoffe, dass die Abnahme der Container für die Übergangslösung an der Lenne gegen Ende der Woche endlich erfolgen könne. An einem ließ Joithe keine Zweifel: „Es ist nicht geplant, das Bürgerbüro zu schließen!“ Sobald sich die angespannte Lage durch den Cyberangriff und Personalmangel entspannt hätten, würden alle Außenstellen der Iserlohner Verwaltung in Hennen und Letmathe wieder geöffnet.

Stadt Iserlohn war auf Cyberattacke nicht ganz unvorbereitet

Joithe nutzte die Gelegenheit, die IT-Abteilung der Stadt zu loben: Die Stadtverwaltung sei beim Hackerangriff „glücklicherweise nicht gänzlich unvorbereitet gewesen“. Er tat das an einem Tag, an dem ein Bericht eklatante Sicherheitslücken beim IT-Dienstleister Südwestfalen IT (SIT) enthüllt hatte. Die eigenen Sicherheitsmaßnahmen hätten dazu geführt, dass Iserlohn nicht so stark betroffen gewesen sei, wie andere Kommunen. Die Iserlohner IT habe „Notfallpläne in der Tasche gehabt, deshalb haben wir auch weit vor anderen Kommunen wieder arbeiten können“. Aber natürlich hätten die Systeme von den SIT-Servern getrennt werden müssen, daran habe kein Weg vorbeigeführt. Im Folgenden appellierte der Bürgermeister angesichts des kommenden Wahljahres: „Nutzen sie ihr Recht zu wählen – es wurde hart erkämpft.“ Eine hohe Wahlbeteiligung sei der beste Weg extreme oder extremistische Parteien zu verhindern. Im Hinblick auf den Besuch der Italienischen Fußball-Nationalmannschaft freute sich Joithe auf ein „Sommermärchen 2.0“: Es sei ein tolles Lob für die Stadt, dass vier Nationalverbände die Waldstadt auf Platz 1 für ihre Teambase gesetzt hätten. Der Besuch der italienischen Auswahl sei „eine Riesenchance“ für Ierlohn.

Der Hemeraner Künstker Frank Haase erläuterte seine Entwürfe für die Gestaltung des Kreisverkehrs – und stellte noch eine Neuerung in Aussicht: Er arbeite derzeit am Entwurf einer Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt. Ein Punkt, auf den auch Werbegemeinschaftsvorsitzender Paul Nowak später eingehen sollte: Denn die Weihnachtsbeleuchtung, die 2023 erstmals ausprobiert worden war, hatte durchaus für Gesprächsstoff gesorgt. Aber: „Die alte Beleuchtung war einfach defekt. Sie zu reparieren hätte die finanziellen Mittel der Werbegemeinschaft bei weitem überschritten“, so Nowak. Sein Rückblick aufs Jahr 2023 zeigte, wie vielfältig das Engagement der Werbegemeinschaft war: Den Start machte die Aktion „Letmathe räumt auf im März“, weiter ging es mit „Letmathe bewegt sich“. Das „Brückenfest“ sei auch „ohne Brücken“ ein tolles Fest gewesen, aber man freue sich schon, wenn nach Fertigstellung der Kreisel wieder alles beim Alten sei.

Werbegemeinschaft Letmathe hat neue Website

Den Jahresrückblick schloss Nowak mit dem Advent und der Erinnerung an viele schöne Veranstaltungen. Der Einzelhändler dankte seinen engagierten Mitstreitern aus dem Vorstand und allen Mitgliedern der Werbegemeinschaft, die dafür sorgten „dass unser Städtchen ein Stückchen lebenswerter wird“. Gleichzeitig bat er um weitere Mithilfe, jede helfende Hand werde gebraucht. Zusammen mit Stefan Westhoff von MK Protect stellte der Vorsitzende die neue Homepage der Werbegemeinschaft vor: Es sei eine tolle Möglichkeit, sich über das zu informieren, was rund um die Hagener Straße und darüber hinaus passiere. Den augenzwinkernden Abschluss unter den Empfang setzte das „Insterburg Revival Duo“ Rudi Müllenbach & Christian Otterstein mit Schlagern wie „Kreuzberger Nächste sind lang“ und „Schnucki, ach Schnucki“. Die Abiturienten des Letmather Gymnasiums sorgten für den Service – und besserten sich so ihre Abi-Ball-Kasse auf.

