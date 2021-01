Letmather Feuerwehrmann war selbst von Brand betroffen

Letmathe. Rolf Closson, der nach dem Feuer mit seiner Familie vorübergehend aus der Wohnung ausziehen musste, hat Tipps

Die Feuerwehr ist für gewöhnlich als Helfer vor Ort. Am 10. Mai 2020 musste ein Kamerad der Löschgruppe Letmathe auch die andere Seite kennenlernen. Mit seiner Geschichte will die Feuerwehr auf die schwierige Situation, die nächsten Schritte im Schadensfall und mögliche Maßnahmen hinweisen, die vorbeugend getroffen werden können.

Rolf Closson ist 33 Jahre alt und als Maschinen- und Anlagenführer bei einem großen lokalen Unternehmen tätig. Am Muttertag 2020 hat er sich mit seiner Frau und den drei Kindern aus seiner Wohnung in Letmathe zu Fuß in Richtung Innenstadt aufgemacht, um dort ein Eis zu essen. Als jahrelanges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr engagiert er sich als Mannschaftssprecher und Brandschutzerzieher. Auf dem Weg zur Eisdiele wird seine Frau von einer Bekannten angerufen: „Sind die Kinder bei euch? Euer Haus brennt!“ Der ersten Überraschung folgt aber schnell Ungläubigkeit: „Mein erster Gedanke war, dass es sich um einen Scherz handeln musste.“

„Ein Einsatz wie jeder andere auch“

Trotzdem macht Closson sich auf den Weg zum Gerätehaus seiner Löschgruppe. Auf Höhe des R-Cafés geht die Alarmierung auf seinem Empfänger ein: Feuer 1, Dachstuhlbrand, Einsatzadresse ist seine Straße, ohne Hausnummer. Auch in der WhatsApp-Gruppe der Löschgruppe hat er den Kameraden bereits die Rauchwolke gemeldet. Am Gerätehaus angekommen, bereitet er sich als Maschinist des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs auf den Einsatz vor. Vermutet wird unter den Freiwilligen allerdings, dass ein Nachbarhaus betroffen sei. Bei Ankunft in der gemeldeten Straße ist sofort klar, dass doch Clossons Haus betroffen ist. Die Löschgruppe bereitet routiniert die Brandbekämpfung vor. Sein Gruppenführer bietet an, ihn auszuwechseln. „Das wollte ich nicht, für mich war es ein Einsatz, wie jeder andere auch. Meine Familie war in Sicherheit, und das Feuer war zwei Etagen über meiner Wohnung ausgebrochen. Ich konnte weitermachen“, sagt er rückblickend. Etwa sechs Stunden dauert der Einsatz. Die Familie musste vorübergehend in eine andere Wohnung ziehen.

Aus seinen Erfahrungen hat Closson gelernt, wie wichtig es ist, Vorkehrungen zutreffen. Die gibt die Feuerwehr gerne weiter: Zündquellen in den eigenen vier Wänden sollten, wenn möglich, reduziert werden. Ohne Aufsicht sollten weder Kerzen brennen, noch wärmeerzeugende Haushaltsgeräte betrieben werden. Seit 2017 sind Rauchmelder Pflicht in Deutschland. Im Notfall: über Fluchtwege informieren und darauf achten, beim Verlassen der eigenen vier Wände zusammen zu bleiben. Damit auch Kinder wissen, wie sie sich bei einem Alarm verhalten sollen, können Eltern mit altersgerechten Gesprächen und einer kleinen Übung vorbeugen. Die wichtigsten Dokumente sollten gesammelt bereit liegen. Es em­pfiehlt sich die Unterbringung in einer feuerfesten Kassette. Die Versicherungen sollten auf einem aktuellen Stand sein. Im Ernstfall sollten die Kontaktdaten der Versicherung verfügbar sein.