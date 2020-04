Letmather Friseure bereiten sich auf Wiedereröffnung vor

Für viele ist derzeit der morgendliche Blick in den Spiegel ein Grauen: Die Kurzhaarfrisur ist zu einer wilden Mähne herangewachsen, der Pony fällt immer wieder störend in die Augen oder der Haaransatz verrät die natürliche Haarfarbe. Ab kommenden Montag kann den Corona-Frisuren der Kampf angesagt werden. Nach längerer Schließung aufgrund der Corona-Pandemie dürfen die Friseursalons am 4. Mai wieder öffnen – jedoch nur unter bestimmten Auflagen und besonderen Hygienevorschriften. Um diese umzusetzen, bereiten sich die Friseure gerade auf die kommende Woche vor. Die Heimatzeitung hat mit einigen über die kommenden Herausforderungen gesprochen.

Ulrich Luther hat seinen Salon bereits gut vorbereitet. „Wir haben alles in den letzten Tagen oder Wochen vorbereitet und hoffen darauf, dass das alles so funktioniert“, berichtet er. Mit einem Team vom Ordnungsamt habe er am Montag alles inspiziert, um sich vollkommen abzusichern. „Ich habe aus meinem Salon vier Plätze weggenommen, dann haben wir Einwegumhänge und Einwegschürzen besorgt, um die Mitarbeiter und die Kunden entsprechend zu schützen“, erklärt der Friseurmeister. Aber auch im Betrieb wird sich ab kommender Woche einiges ändern, und das nicht nur beim eigentlichen Haareschneiden.

Am Empfang muss der Kunde ab nächster Woche seine Telefonnummer hinterlegen, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Reichlich Desinfektionsmittel ist vorhanden, damit sich der Kunde direkt die Hände desinfizieren kann. Auch eine Maske ist Pflicht, die selbst mitgebracht werden muss oder käuflich erworben werden kann. Eine Wartemöglichkeit für die Kunden wird es nicht geben. „Es dürfen nur noch Kunden herein kommen, aber keine Begleitpersonen, denn es darf keine Warteecke mehr geben, und auch keine Spielecke“, erläutert Ulrich Luther die neuen Richtlinien. Auch Servicedienstleistungen, wie das Ausschenken von Getränken, sind in der kommenden Zeit untersagt. „Jetzt müssen wir erstmal anfangen und aus unseren Fehlern, die wir bestimmt noch machen werden, lernen. Denn das ist ja keine Situation für drei Tage oder eine Woche. Kein Mensch weiß, wie sich das entwickelt“, sagt er.

Für das Haareschneiden selbst gilt: Nur an frisch gewaschenem Haar darf frisiert werden. Dienstleistungen im Gesicht, wie Augenbrauen zupfen und färben, Bart schneiden oder rasieren können nicht mehr gemacht werden.

Friseurmeisterin bemängelt die Informationslage

Ein wenig mehr verunsichert ist Friseurmeisterin Sandra Martin – und bemängelt vor allem die Informationslage. „Ich stehe mit rund hundert anderen Friseuren bundesweit in Kontakt. Und es scheint, als ob da jedes Bundesland anders kocht“, kritisiert sie. Im Netz habe sie versucht, konkrete Anweisungen für Nordrhein-Westfalen zu finden. „Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie viele Kunden ich in meinen Salon zeitgleich hereinlassen darf“, so die Friseurmeisterin und hofft, dass spätestens heute alle nötigen Informationen mitgeteilt werden.

Der Wiedereröffnung sieht sie kritisch entgegen. „Wenn ich jetzt nur noch vier Leute in einer Stunde frisieren darf, dann kann man den Laden eigentlich besser zu machen, denn dann bekommt man ja gar nicht mehr die Löhne rein, geschweige denn die anderen Kosten, da habe ich persönlich etwas Bammel vor.“ Gerade nach der Zwangspause sind die zusätzlichen Kosten für die Schutzmaßnahmen ein zusätzliches Problem. „Ich habe rund 400 Euro nur für Mundschutz ausgegeben. Das wird vermutlich noch nicht einmal für eine Woche reichen“, berichtet Sandra Martin. Um die Kosten für den Mehraufwand und die nötigen Schutzmaßnahmen tragen zu können, müsse sich der Kunde darauf einstellen, dass die Preise für die Dienstleistungen steigen, erklären Sandra Martin und Ulrich Luther.

Für Andrea Dickhut es ebenfalls eine besondere Situation. Erst im Januar hatte sie den Friseurbetrieb von Katrin Mätze übernommen und betreibt seitdem den Salon „Andi’s Hairteam“ an der Hagener Straße. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurden sie und ihr Team direkt ausgebremst. Jetzt macht sich Erleichterung breit im Team. „Eine kleine Angst sitzt immer noch im Nacken, dass es am Montag doch nicht losgehen darf, aber wir sind froh, dass wir endlich wieder Geld verdienen dürfen“, sagt die Salon-Inhaberin.

Gearbeitet wird ab nächster Woche dann im Schichtdienst, zwei der Mitarbeiterinnen sind sogar dafür eingeteilt, die Anmeldung zu bedienen und dafür zu sorgen, dass die Oberflächen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Den Salon hat sie bereits vorbereitet, Plexiglasscheiben wurden aufgestellt und die Sitze so weit auseinander gestellt, um den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten zu können. Auch die Termine mit den Kunden sind bereits vereinbart, so dass einem Start nichts mehr im Weg steht.