Letmather Gastronomen: Ideenreich gegen das Coronavirus

Abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Restaurants, Bars und Cafés: Die Corona-Krise zwingt nicht nur den Einzelnen, Einschränkungen im Alltag hinzunehmen, sondern sorgt vor allem im Gastronomiebereich für einschneidende Abstriche. Viele Betriebe mussten Kurzarbeit anmelden und bangen darum, nach der Krise überhaupt wieder öffnen zu können. Doch auch in Letmathe trotzen die Gastronomen dem Virus mit Ideenreichtum: Mit Lieferdiensten und Möglichkeiten, bestellte Speisen direkt im Restaurant, Imbiss oder Café abzuholen, kämpfen sie ums Überleben – und sorgen für ein bisschen Normalität.

„Wir kämpfen uns durch“, schätzt Sandra Walaczek vom „Boxenstopp“ an der B 236 in Lasbeck. Eigentlich hätte der Imbiss am Donnerstag ersten Geburtstag gefeiert, die große Party musste jetzt natürlich verschoben werden. Die Gäste kämen wellenartig, um Currywurst, Pommes oder Empanadas zu bestellen, das Geschäft sei so schwierig zu kalkulieren. „Häufig sehe ich dieser Tage aber auch neue Gesichter, es scheint ein Glück zu sein, dass wir noch aufhaben dürfen“, berichtet Sandra Walaczek. Sie ist dankbar, dass der „Boxenstopp“ bisher wie gewohnt geöffnet bleiben kann.

Viele Stammgäste seien dankbar für das Angebot, unterstützten den „Boxenstopp“ deshalb gerne und zeigten Verständnis für die Vorsichtsmaßnahmen: Die Kunden dürfen nur noch mit Abstand zum Bestellen und Mitnehmen an den Foodtruck herantreten, verzehren dürfen sie ihre Bestellung nicht mehr vor Ort. „Viele Leute zeigen sich solidarisch, nicht nur mit uns, das macht uns Mut.“

Kunden reagieren positiv auf die Angebote für Lieferung und Abholung

Auch Arsim Plakoli, Inhaber der Pizzeria „Calabria“, hätte sich einen anderen Start in Letmathe gewünscht: „Im Oktober habe ich das Restaurant übernommen, jetzt müssen wir die Situation einfach nehmen, wie sie kommt.“ Das Lokal bietet auch sonst einen Liefer- und Abholservice neben dem normalen Gaststättenbetrieb an, jetzt sei das Bestellaufkommen aber stark zurückgegangen: „Es ist gut, dass wir diese Möglichkeit noch nutzen können, aber es ist nicht mehr wie vorher; die Bestellungen tropfen so vor sich hin.“ Die Kunden, die dennoch – oder vielleicht auch gerade jetzt – Pizza und Pasta bestellen, seien aber sehr gut gelaunt, entspannt, und auch die kontaktlose Lieferung sei gefragt.

Positive Reaktionen kann auch das R-Café vermelden: Die Gäste sind dankbar, das Angebot „R-Café to go“ nutzen zu können. Die Mitarbeiter freuen sich, über den Außer-Haus-Verkauf den Kontakt mit den Gästen halten zu können. Dort wurden ebenfalls Sicherheitsmaßnahmen getroffen, erklärt Inhaber Serkan Yesil: „Wartelinien auf dem Boden sollen einen Mindestabstand zwischen den Kunden garantieren, der Eingangsbereich dient als Ausgabe, dort gibt es auch einen sogenannten Spuckschutz, die Zahlung soll, wenn möglich, bargeldlos erfolgen.“

Schutzmaßnahmen auch für die Mitarbeiter in der Küche

In der Küche sind ebenfalls Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden getroffen worden: In der modular aufgebauten Küche können die Mitarbeiter an einzelnen Stationen arbeiten, alle tragen einen Mund- und Nasenschutz. Nur kann das „R-Café to go“ die Umsatzeinbußen, wie auch in anderen Gastronomiebetrieben, nicht ausgleichen, daher mussten die Angestellten des Cafés an der Lenne in Kurzarbeit gehen. „Das tut mir persönlich sehr leid, denn ich habe mehrere Kollegen aus meiner bisherigen Wirkungsstätte nach Letmathe mitgenommen. Es ist dann sehr ernüchternd, wenn sich der Arbeitsalltag innerhalb weniger Wochen so ändert, dass es bedrohlich wird“, beschreibt Serkan Yesil die Situation.

Das R-Café in Neheim sei ebenso von der Krise betroffen, würde ein Standort leiden, seien seien natürlich beide betroffen. „Wir sind wie eine Familie“, sagt Serkan Yesil. Deshalb sei es ihm ein Anliegen, seine Mitarbeiter weiter beschäftigen zu können und ihnen eine Zukunft in seinem Unternehmen bieten zu können.

Die Restaurants und Cafés in Letmathe blicken hoffnungsvoll in die Zukunft und fühlen sich bestärkt durch die Solidarität der Gäste. Serkan Yesil formuliert einen deutlichen Wunsch: „Bitte bleibt zu Hause, auch wenn es unbequem ist – jede verhinderte Neuinfektion beschleunigt den Weg zur Normalität.“