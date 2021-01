Letmather Hauptschule hält den Kontakt zu den Schülern

Letmathe. Auch wenn momentan kein Präsenzunterricht läuft, versuchen die Lehrer, so gut wie möglich für ihre Schützlinge da zu sein.

Letmathe. Auf dem Hof stehen einige Autos, darunter Handwerker-Fahrzeuge. Im Gebäude der Hauptschule Letmathe herrscht eine fast schon gespenstische Ruhe. Nur von dem Flur, der das Lehrerzimmer, das Sekretariat und die Schulleitungsbüros beherbergt, sind Stimmen zu hören. Ein ganz normaler Lockdown-Tag.

Schulleiter Ulrich Bödingmeier und seine Stellvertreterin Magdalena Paul wünschen sich Leben in den Klassenzimmern und auf den Gängen, doch seit Beginn des Lockdowns wurde kein einziger Antrag auf Notbetreuung gestellt, daher kommen nur ganz selten Kinder und Jugendliche direkt in die Schule. Die bietet wöchentliche Sprechstunden der Lehrer an, für Fragen oder Probleme, die besser im persönlichen Gespräch geklärt werden können und für Hilfestellungen, wenn es mit der Technik nicht ganz rund läuft.

Die 215 Schüler werden auf Distanz unterrichtet, was dank der guten Vorbereitung bei nahezu allen funktioniert. „Wir hatten im vergangenen Jahr eine Umfrage gestartet und festgestellt, dass alle – mit Ausnahme der Fünftklässler – ein Handy besitzen“, sagt Magdalena Paul. Und dementsprechend seien die Methoden und Konzepte für das Homeschooling auf Mobiltelefone angepasst worden, als kleinstem gemeinsamen Nenner. Alle Schüler und Lehrer besitzen E-Mail-Adressen, die eigens eingerichtet wurden. Mit den Mädchen und Jungen wurde in diesem Zusammenhang beispielsweise trainiert, wie eine E-Mail zu schreiben und wie Anhang beizufügen ist.

Die Aufgaben werden per Padlet bereitgestellt, und für diejenigen, die zu Hause nichts ausdrucken können, werden pdf-Dateien zum Ausfüllen und Zurückschicken gestaltet. „Wir wollen es nicht schwerer machen, als es ohnehin schon ist“, erzählt die stellvertretende Schulleiterin, die selbst drei Kinder hat und daher um die Schwierigkeiten des Homeschoolings weiß.

Die Lehrer besitzen nun Diensthandys, um für ihre Schützlinge erreichbar zu sein und den persönlichen Kontakt, soweit möglich, zum Teil auch via Videoanruf zu halten. Ab Jahrgangsstufe 7 gibt es auch regelmäßige Zoom-Videokonferenzen – alles nach vorherigem Training. Was der Hauptschule Letmathe noch fehlt sind die seit Langem bestellten iPads. „Die Hüllen habe ich schon“, sagt Bödingmeier mit einem Augenzwinkern. Ernst wird er, wenn es um die Software „Office 365“ geht, denn dabei wurde sein Haus anscheinend schlicht und ergreifend vergessen.

Auch wenn die Lehrer, die sich innerhalb von Microfortbildungen in die neueste Technik einarbeiten, nicht 100 Prozent der Schüler erreichen können, so sind sie doch einigermaßen zufrieden. „Es läuft ganz gut“, schätzt der Schulleiter die Lage ein. Magdalena Paul ergänzt: „Wenn man etwas Gutes in der Pandemie sehen kann, dann ist es die Tatsache, dass die Schüler viel schneller eine viel größere Medienkompetenz erwerben als unter normalen Umständen.“ Sie sieht auch einen großen Vorteil darin, dass an der Schule bereits vor zwei Jahren mit „Lern-Apps experimentiert“ worden sei.

Weil an einer Hauptschule viel nach dem Prinzip „von der Hand in den Kopf“ laufe, bekommen die Schüler oft möglichst praxisnahe Aufgaben. Sie müssen für den Hauswirtschaftsunterricht dann beispielsweise filmen, wie sie ein Rezept nachkochen. Und auch die Lehrer haben seit März 2020 vieles gelernt: Sie überfrachten die Mädchen und Jungen nicht mit Aufgaben, um sie für die Zeit einer Unterrichtsstunde zu beschäftigen, sondern agieren mit Augenmaß. „Wir sind dabei sehr auf die Elternhäuser angewiesen“, so Bödingmeier, selbst Vater zweier Homeschooling-Kinder.

„Ich vermisse die Schüler, leide darunter, sie nicht in der Schule zu haben, das ist nicht meine Berufung“, betont Magdalena Paul, die sich wie Ulrich Bödingmeier einen Hybridunterricht wünschen würde. Das Schuljahr nicht zu werten oder die Kinder beziehungsweise Jugendlichen nicht zu versetzen, das wäre für die beiden keine Option. „Zum einen würden dann ganze Jahrgänge fehlen, und zum anderen werden ja auch jetzt Kompetenzen und Inhalte vermittelt“, so der Schulleiter.